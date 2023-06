Mario Picazo desafía a los meteorólogos con su última advertencia: «Ya está formado y es muy grande»

Mario Picazo ha lanzado una última advertencia que desafía a todos los meteorólogos, dando por hecho un cambio de ciclo que ya se percibe. El clima es la fuente de estudio de este profesional que comparte sus conocimientos en las redes sociales. Picazo se ha ganado a pulso ser uno de los mejores meteorólogos de nuestro país que no duda en exponer antes que nadie lo que ven los mapas del tiempo. Su última advertencia no ha dejado a nadie indiferente, según ha dicho nos espera una temporada de lo más dura.

Esta es la última advertencia de Mario Picazo que desafía a los meteorólogos

La fuerza de un tornado no tiene comparación con ningún otro fenómeno atmosférico. Desde trozos de madera que atraviesan metal a objetos desplazados a kilómetros de su ubicación original o como en el caso de este #tornado de El Reno en Oklahoma, un barril de metal retorcido ! 🌪️ pic.twitter.com/3Njet4kamv — Mario Picazo (@picazomario) June 23, 2023

La alerta la ha lanzado Mario Picazo desde hace meses, El Niño más duro de los últimos años ya está a las puertas. Desde hace 40 años que no asistimos a un fenómeno de tanta dureza que pone en jaque a todo el mundo, pero especialmente para España. Uno de los mejores meteorólogos del mundo ha lanzado una última advertencia en redes sociales.

El calentamiento global es una realidad, nadie duda de los efectos del ser humano sobre un planeta que nos sorprende con temperaturas por las nubes. La reacción de los efectos de las personas sobre el clima está detrás de una serie de muertes provocadas por un calor que no es como el de hace unos años.

En verano siempre ha hecho calor, es algo que no podemos discutir, pero eso no significa que lo haga durante todo el día. Es decir, durante las horas centrales del día el termómetro estaba por las nubes, pero con la llegada de la noche todo cambiaba. Ese calor sofocante era menor, el viento que soplaba y el hecho de que el sol desapareciera bajaba las temperaturas.

Algo que no está sucediendo según Picazo y que puede llegar a ser peligroso. Tal y como explica en su blog: “Cuando las temperaturas no bajan de noche el cuerpo no descansa. Muchas de las enfermedades (e incluso muertes) que produce el calor, pueden estar relacionadas con el hecho de que no hayamos conseguido bajar la temperatura corporal durante las horas de más frescor.”

Esto sucede especialmente en entornos urbanos, donde encontrar un poco de aire que baje la temperatura es casi imposible. La forma de construir o de vivir en pocos metros cuadrados han cambiado la manera en la que afrontar y sufrir las olas de calor.