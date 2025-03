El último delirio del Gobierno: se ofrece a acoger como refugiados a los trans «perseguidos por Trump»

Sumar, partido que forma parte del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, pone el foco en los trans «perseguidos» por Donald Trump. La formación de Yolanda Díaz ha presentado una iniciativa para garantizar el asilo a las personas que se consideren «víctimas de persecución política» por «razones de orientación sexual, identidad o expresión de género». La propuesta ha sido registrada en el Congreso de los Diputados.

En el texto de Sumar abundan las críticas a Trump por sus medidas sobre los trans. «El 20 de enero, Donald Trump asumió la presidencia de EEUU y, desde ese momento, inició un ataque sin precedentes contra los derechos humanos de las minorías más vulnerables del país, con posibles repercusiones a nivel global, ya que su ejemplo tiende a expandirse», señala Sumar, recogiendo algunas de las medidas del nuevo presidente de EEUU, como «una orden ejecutiva que reconoce únicamente los géneros masculino y femenino, ignorando al resto de identidades».

«Lamentablemente, el discurso homófobo y tránsfobo de Trump no pasa desapercibido. En EEUU, se ha documentado que la población LGTBIQA+ tiene nueve veces más posibilidades de ser víctima de delitos de odio con violencia». Es por ello, estima Sumar, que «la creciente tendencia a atacar los logros alcanzados por los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQA+ en Estados Unidos ha impulsado a muchas personas a valorar que su país ya no es un lugar seguro para ellas y no puede protegerlas, cuando no las persigue directamente».

En su opinión, «la presidencia de Trump ha desmantelado en un solo día el fruto de más de cuarenta años de activismo» y «detrás de este borrado se encuentra un intento de erradicar a las personas trans de la vida social»: «se les expulsa del Ejército, se les impide participar en actividades deportivas a todos los niveles y se les prohíbe acceder a espacios comunes conforme a su género, bajo amenaza de castigo, siendo enviados a entornos hostiles que favorecen la agresión. Además de entrar en vigor una orden actualmente suspendida por los tribunales por la que las mujeres trans volverán a ser encarceladas en prisiones de hombres, a pesar de la experiencia previa que demuestra que esta medida conduce a abusos y agresiones intolerables».

En este contexto, Sumar pide concentrar los esfuerzos en la concesión del asilo en España para estas personas «que en sus países de origen no han podido desarrollar sus vidas con total libertad».

«Pese a la importancia crucial de este mandato, aún es objeto de incumplimiento por parte del personal de extranjería. En ocasiones aún se plantean preguntas muy íntimas que pueden resultar incómodas, centrándose en la vinculación de la orientación sexual con los actos sexuales, vínculos con otras personas, interacciones sociales o incluso infiriendo la identidad sexo-genérica a través del análisis del lenguaje corporal».

«En ciertos casos, las personas procedentes de determinados países se enfrentan a un sesgo inicial de falta de credibilidad. Una asunción de que no pueden ser perseguidos por este motivo que se está demostrando incorrecta, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos», añade Sumar. El partido de Díaz considera que «el proceso de asilo es demasiado largo y agotador emocionalmente, por ello debe facilitarse en aquellos casos donde la persecución sea de dominio público y evidente».

275.000 solicitantes de asilo

En la actualidad, recoge Sumar, «existen en España más de 275.000 personas solicitantes de asilo pendientes de resolución, muchas de las cuales son perseguidas en sus países por su género, identidad u orientación sexual».

Es por ello que la formación insta al Gobierno a «instruir al personal policial y civil de extranjería sobre la legislación de países, entre ellos Estados Unidos, que sea manifiestamente discriminatoria para la población LGTBIQA+ de manera que este factor sea tenido en cuenta como indicio claro de la situación de persecución para las personas solicitantes de asilo».

Igualmente, se solicita «comunicar al personal diplomático y consular de España en EEUU esta instrucción e instarlos a una mayor colaboración con entidades LGTBIQA+, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos humanos».

Sumar también quiere «acelerar la aprobación de la ILP Regularización Ya para garantizar que las personas solicitantes de asilo y migrantes LGTBIQA+ que no pueden regularizarse a través del nuevo reglamento de extranjería no queden desprotegidas y, en todo caso, que se proceda a la revisión de dicho reglamento para evitar efectos indeseados».