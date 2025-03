Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman el peligro en estas comunidades: las lluvias van a ser…

Confirman las Cabañuelas de Jorge Rey que hay algunas comunidades de España en serio peligro ante la llegada de más lluvias. El problema es que llueve sobre mojado, llevamos muchos días esperando una borrasca tras otra. Lo peor de todo es que llega después de un invierno muy seco, en el que este fenómeno no ha hecho acto de presencia, sino más bien todo lo contrario. En su lugar, hemos tenido que afrontar un importante cambio que ha acabado siendo especialmente complicado de asimilar.

Del Sol, hemos pasado a una lluvia abundante que nos ha trasladado a lo peor de un fenómeno para el que quizás no estamos del todo preparados. Deberemos estar muy pendientes de una previsión del tiempo que acabará siendo la que nos afecte de lleno en unos días de transformaciones para los que no debemos estar del todo preparados. El cielo empezará a cobrar un marcado protagonismo a la espera de que esas nubes que amenazan tormenta y comprometen la movilidad y en algunos puntos, hasta la seguridad, deben empezar a retirarse. Jorge Rey no trae buenas noticias y sigue lanzando una seria advertencia sobre lluvias.

Las lluvias van a ser protagonistas de nuevo

Cuando pensábamos que todo cambiaría, ante la llegada de una primavera que puede ser especialmente complicada, nos enfrentamos a un nuevo cambio de ciclo que puede ser significativo. Lo que está a punto de pasar es un giro radical que puede ser excepcional.

El experto que siempre ha usado las Cabañuelas como método para ir viendo llegar este cambio de tiempo que puede ser el que nos afecte de lleno, parece que no trae buenas noticias. En lugar de ver esa primavera que ya es una realidad, tendremos por delante una serie de situaciones plenamente invernales.

Jorge Rey sabe muy bien qué es lo que nos está esperando en unos días en los que deberemos estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser significativos. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en este momento, con un método que nunca falla.

Parece que las Cabañuelas ya adelantaron un invierno que tendría un final más largo de lo esperado. Este fin de semana, las peores previsiones de Jorge Rey coinciden directamente con la AEMET, parece que nos vamos a tener que preparar para unos días de descanso con el paraguas en mano.

Las Cabañuelas de Jorge Rey lo confirman

Este experto en el tiempo, Jorge Rey, no duda en confirmar lo peor que tenemos por delante y puede llegar a ser especialmente complicado. Tenemos que estar pendientes de la previsión del tiempo de la AEMET, ante la amenaza de más lluvias que pondrán en riesgo determinados puntos del país.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península bajo la influencia de la borrasca Martinho. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas, más abundantes en el sistema Central y montañas de Cáceres, oeste de la cordillera Cantábrica y Pirineos, con probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes. Irán acompañadas de tormentas dispersas, más probables en el tercio nordeste peninsular, donde es probable que se produzca algún chubasco localmente fuerte. Son menos probables en el extremo sureste peninsular y en Baleares, donde predominarán los intervalos de nubes medias y altas. Nevadas en los principales sistemas de montaña de la mitad norte peninsular y en Sierra Nevada, con una cota en torno a 1600/2000 metros bajando en el noroeste peninsular a 1200/1400 m. Intervalos nubosos en el norte de las Canarias con posibilidad de alguna precipitación débil en las islas de mayor relieve, y en general poco nuboso en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Calima en el tercio este peninsular y Baleares con tendencia a retirarse. Las temperaturas máximas aumentarán en la fachada oriental peninsular y Ebro, descendiendo en el resto de la Península, notablemente en regiones del centro este y centro sur peninsular. En general pocos cambios en las islas. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo.

Predominarán los vientos moderados de componente sur en la Península y Baleares, tendiendo a establecerse el poniente en el Estrecho y Alborán. Se esperan intervalos de fuerte con probables rachas muy fuertes en litorales de Galicia, del Golfo de Cádiz, del Ampurdán, del mediterráneo entre Cabo Nao y Estrecho y del mar Balear. Probables rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad norte y localmente en zonas de montaña del centro y este peninsular. También se esperan en zonas de Baleares y de la meseta Norte. Viento moderado de componente norte en Canarias».