La AEMET tiene malas noticias por lo que está por venir y no estamos preparados: «A partir del jueves…»

Tiene malas noticias la AEMET por lo que está por venir, no estamos del todo preparados para lo que llega. Una situación totalmente diferente que puede ser la que nos haga reaccionar ante un fin de semana en el que todo puede ser posible. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, se acabará convirtiendo en una puerta abierta a una situación totalmente diferente de como la esperaríamos. Sin duda alguna, tenemos la primavera por delante y con ella el fin de una etapa muy distinta.

Cerramos el invierno, pero nos adentramos en una primavera en la que todo puede ser posible. Empezando por una serie de detalles que acabarán marcando la diferencia. Deberemos emprender un importante camino que puede ser el que nos afecte de lleno en unos días en los que realmente todo puede ser posible. Desde esas lluvias abundantes que parece que no nos abandonan, hasta esta nieve primaveral que puede convertirse en una anomalía que no quiere marcharse del todo. La borrasca que nos ha golpeado con mucha fuerza, es una más de un ciclo que parece que no se detiene ante nada, sino todo lo contrario.

Malas noticias tiene la AEMET por lo que está por venir

Deberemos estar preparados ante una serie de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia. La primavera será oficial este jueves, aunque no tendremos la sensación de que estamos en este momento del año, sino más bien todo lo contrario.

Estaremos totalmente enfrentados ante una serie de detalles que acabarán marcando unas jornadas en las que todo es posible. Un cambio de rumbo que puede convertirse en una nueva realidad que será la que nos afecte de lleno, en estos días que tenemos por delante.

Es momento de afrontar esta novedad destacada que nos sumerge totalmente ante una serie de elementos que acabarán siendo los que nos hagan reaccionar. Será el momento de hacer planes para un fin de semana, para el que la AEMET no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Por si fuera poco, esas lluvias que nos han acompañado en estas jornadas que nos han hecho pensar en todo lo que llega, acabará siendo una realidad en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una previsión del tiempo de la AEMET que tiene mucho que decirnos.

No estamos preparados para lo que pasará a partir del jueves

Hoy jueves tenemos una serie de advertencias en la web de la AEMET. Deberemos afrontar una serie de cambios que quizás no esperaríamos, pero acabarán convirtiéndose en una dura realidad. Habrá llegado el momento de empezar desde cero con unos cambios importantes.

La previsión del tiempo de la AEMET es ahora más importante que nunca: «Se prevé un día marcado por la inestabilidad en la Península debido del paso de un frente asociado a la borrasca Martinho. Predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones avanzando de oeste a este, siendo menos probables en el Cantábrico. Es poco probable que el frente alcance al tercio este peninsular, donde sí se espera que la entrada de humedad mediterránea deje alguna lluvia débil. Las precipitaciones serán más abundantes en el oeste del Sistema Central, de la cordillera Cantábrica y de Andalucía, donde además puede ser en forma de chubascos que pueden llegar a ser fuertes e ir acompañados de tormenta en los litorales. Posibles nevadas en el sistema Central, cordillera Cantábrica y Sierra Nevada por encima de 2000 m bajando hasta los 1600/1800. No se esperan precipitaciones en Baleares, con cielos nubosos dando paso a intervalos de nubes altas. En Canarias, la cola del frente dejará lluvias débiles en las islas de mayor relieve, más abundantes en La Palma».

Siguiendo con la misma previsión: «Calima en el tercio este peninsular y Baleares, pudiendo darse las precipitaciones en forma de barro. Temperaturas máximas en aumento en Baleares, sureste y nordeste peninsular, llegando a notables en Pirineos. Predominio de los descensos en el tercio oeste peninsular, más acusados en el suroeste y con pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento generalizado, localmente notable en interiores del suroeste peninsular. Únicamente se prevén heladas débiles en zonas altas de los Pirineos. Vientos moderados de componentes sur y este en la Península y Baleares con intervalos de fuerte en la mayor parte del cuadrante noroeste, Cantábrico, alto y medio Ebro, Pirineos, este de la meseta Sur, extremo occidental y zonas altas de la mitad oriental de Andalucía, Alborán y zonas de Mallorca. Las rachas pueden llegar huracanadas en cumbres de la Cantábrica y darse también rachas muy fuertes en otros puntos de Andalucía y de la meseta Sur. Vientos moderados del oeste en Canarias rolando a norte».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones con probabilidad de ser persistentes en el oeste del Sistema Central y de la cordillera Cantábrica, así como de ser fuertes y persistentes e ir acompañados de tormenta en Andalucía occidental. Temperaturas máximas en aumento notable en Pirineos. Intervalos de viento fuerte con rachas muy fuertes en la mayor parte del cuadrante noroeste, Cantábrico, alto y medio Ebro, Pirineos, este de la meseta Sur, extremo occidental y zonas altas de la mitad oriental de Andalucía, Alborán y zonas de Mallorca, pudiendo darse también rachas muy fuertes en otros puntos de Andalucía y de la meseta Sur».