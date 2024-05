Mario Picazo avisa de un cambio radical: bajan las temperaturas y vuelven las lluvias

Mario Picazo ha lanzado un serio aviso ante un cambio radical de las temperaturas, bajan y vuelven las lluvias, lo hacen a gran velocidad, sumergiéndonos de nuevo en lo peor de la primavera.

Después de este pequeño veranillo parece que la situación se complica. El experto Mario Picazo no duda en lanzar este aviso en el inicio de una semana en la que diremos adiós a un mes de mayo que ha dejado cifras de récord. Si estás pensando en hacer planes para estos días, antes que nada, muy atento a la previsión del tiempo.

Bajan las temperaturas y vuelven las lluvias

Las lluvias parece que no nos quieren abandonar, este mes de mayo está siendo más lluvioso de lo que se podría esperar. El agua, nunca es bienvenida de la misma forma, para algunos es el fin de la sequía, para otros es un peligro para la movilidad y complica los días en los que deben hacer su trabajo. En esencia, estaremos ante un cambio de ciclo que puede llegar a ser una auténtica pesadilla.

Especialmente para todos aquellos que se habían acostumbrado al buen tiempo, lo que viene ahora será una situación que puede ser muy distinta. El sol desaparecerá y también las temperaturas empezarán a descender a gran velocidad, habrá llegado un cambio que parece que se centrará en el fin de un mes de mayo que trae más de una sorpresa.

La llegada de junio siempre es la antesala de un verano que según Mario Picazo puede apuntar maneras. Ante la llegada de ‘La Niña’ ese fenómeno que puede cambiar la situación en las próximas semanas, todos los expertos están muy pendientes de lo que pasa en los mapas del tiempo.

El resto de los mortales miramos esta previsión para saber qué es lo que pasará durante los próximos días. Sacando la ropa de verano, pero siempre guardando esa chaqueta o abrigo que nos puede acompañar en los momentos más delicados.

Si estás pensando en empezar a hacer planes para el fin de semana o simplemente deseas comprobar que podrás realizar esas actividades al aire libre para las que te has comprometido, no lo dudes, ha llegado el momento de empezar a ver qué es lo que te está esperando. Mario Picazo trae una dura previsión que quizás nunca hubieras pensado que llegaría a finales de mayo.

Este es el serio aviso que lanza Mario Picazo

La Niña sacando pecho ya en el Pacífico ecuatorial. Las anomalías de temperatura negativa (agua más fría de la media) empiezan a extenderse desde las costas de Perú y Ecuador hacia el Pacífico central #laniña #sst #sstanomaly #2024 pic.twitter.com/gFYWm1rHWh — Mario Picazo (@picazomario) May 22, 2024

Mario Picazo es el experto que quiere advertir a la población de lo que llega. Son muchos los que miran al cielo esperando ver la llegada de una nueva estación que parece que no quiere quedarse. Por lo que es importante estar pendiente de lo que está a punto de pasar.

La previsión de Mario Picazo no deja lugar a dudas: «Aunque la semana arranca con tiempo bastante estable y buenas horas de sol en muchas zonas, a lo largo de la semana veremos como desde el Atlántico va llegando algún sistema frontal para aumentar la nubosidad y dejar precipitaciones. Va a ser sobre todo en el norte donde tengan que sacar más el paraguas entre el jueves y el fin de semana, aunque tampoco se espera la intensidad y continuidad de precipitaciones que vimos hace ya unos días. Los acumulados de precipitación más importantes los vamos a ver en el norte peninsular, desde el Cantábrico hasta los Pirineos, donde no se descartan algunas tormentas que podrían ser especialmente frecuente entre Aragón y Cataluña. En el resto de la península y Baleares no se descarta alguna precipitación, sobre todo en el este y Baleares, sobre todo entre el viernes y el sábado. Canarias verá algunos intervalos nubosos llegan desde el norte, pero a día parece que va a dominar el tiempo estable sin precipitaciones significativas».

Pese a que la semana empezará con estabilidad, la situación se irá complicando con el paso del tiempo: «Los primeros días de la semana llegan con tiempo estable y caluroso en gran parte de España. De nuevo, entre lunes y miércoles vamos a ver registros rondando o superando los 30 grados en muchas zonas del sur peninsular. En el valle del Guadalquivir no se descarta que lleguen a los 35 grados, mientras en el norte el mercurio se va a quedar entre los 15 y los 20 grados en un buen número de capitales. A partir del jueves, con la llegada del primero de los frentes, se espera que de nuevo bajen las temperaturas. El descenso se notará entre el jueves, empezando por el norte, y el sábado en otras comunidades del sur y este peninsular. En algunos casos se esperan valores entre 5 y 8 grados más bajos que los registrados durante los primeros días de la semana». Por lo que tocará estar preparado para estas lluvias y descenso de las temperaturas que pueden ser una realidad coincidiendo con el final de ese mes de mayo.