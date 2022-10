Pablo Castellano el marido de María Pombo ha hablado muy claro sobre su situación económica como empresario. La crisis nos afecta a todos, ante una subida masiva de los gastos de cada casa, todas y cada una de ellas se resienten en mayor o menor medida. La familia Castellano Pombo tiene la suerte de contar con unos ingresos fijos procedentes de la madre, pero también de tener a un padre empresario que empezó desde cero su andadura profesional. Estas son las confesiones de Pablo Castellano sobre su situación económica.

Pablo Castellano habla sobre su situación económica

View this post on Instagram A post shared by Pablo (@pablocastellano86)

María Pombo está casada con Pablo Castellano, un empresario del sector de la construcción que probó suerte hace unos años como actor. Con 24 años hizo sus pinitos en las series, antes de que su padre muriera y montará con su hermano una empresa de construcción como la que tenía su progenitor.

En la Cope, Castellano ha desvelado algunas de las incógnitas sobre su modo de vida. A pesar de tener una mujer influencer, no ha dudado en mostrar su capacidad financiera. Él también aporta dinero a una economía familiar de lo más saneada, en parte gracias a las redes sociales en las que ambos aparecen.

‘Archarray e hijos’ es la empresa de Pablo Castellano y su hermano, dedicada al mundo de la construcción. Desde el inicio de la empresa hasta la actualidad han pasado 12 años en los que ha ido aumentando la demanda de sus servicios y proyectos, en parte también por ser el marido de María Pombo.

Tal como dice Pablo: “María te hace ir de la mano con ella, jamás me he sentido detrás. Me ha ayudado mucho como persona y también profesionalmente. Martín es lo mejor de mi vida”. La empresa de Castellano está triunfando y en parte es por ser una cara conocida, pero también por el dúo ganador de Pablo y su hermano Jacobo. Ambos se esfuerzan en conseguir clientes y en buscar los mejores profesionales para conseguir que cada obra entregada sea perfecta.

Castello ha dado más datos: “Gano más como influencer. Yo, personalmente, como Pablo Castellano, sí. En la construcción tengo 60 sueldos. Yo estoy diciendo como sueldo, lo que me llega a mí”. Con lo cual ha dejado claro que la profesión de influencer y gracias a su casi medio millón de seguidores es de lo más rentable y ayuda a completar unos ingresos mensuales de infarto en la casa de los Castellano Pombo.