María José Suárez habla sobre su reconciliación con Escassi: «Es verdad»

En junio de 2024, el final de la relación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi sorprendió a muchos. Tras tres años de romance, la modelo fue la primera en confirmar la separación, dejando claro que el desenlace no había sido el ideal, pero que prefería quedarse con los buenos recuerdos. Sin embargo, lo que parecía una ruptura en buenos términos pronto se vio envuelta en controversia. Ahora os presentamos un giro en los acontecimientos. Pese a todo lo que sucedió, María José está dispuesta a tener una relación cordial con Escassi: «Es verdad que me llevo muy bien con todos mis ex, no tengo ningún problema».

En su momento salió a la luz que el motivo de la separación no fue otro que una infidelidad por parte del jinete. La historia despertó el interés de todos cuando ambos acudieron por separado al programa ¡De Viernes!, donde ofrecieron versiones distintas de lo sucedido. En ese contexto apareció Valeri, la mujer con la que Escassi había mantenido una relación paralela. Su historia tampoco terminó bien y en octubre de 2024 se encontraron en los tribunales, cerrando otro capítulo en la tormentosa vida sentimental del jinete.

A medida que pasan los meses, la vida de ambos ha tomado rumbos completamente distintos. Mientras Escassi cuenta los días para su regreso a Supervivientes, concurso en el que participó en 2008 pero tuvo que abandonar debido a una lesión, María José Suárez sigue disfrutando de su vida con total independencia. El empresario se unirá a otros rostros conocidos como Makoke, Pelayo Díaz, Ángela Ponce y Álex Adrover en la aventura en los Cayos Cochinos, una experiencia que promete ser intensa. Telecinco acaba de confirmar que a esta aventura se unirá Terelu Campos, aunque todavía se desconoce el papel que ocupará.

María José Suárez haba de Escassi

María José Suárez ha dejado claro que su vida no gira en torno a su ex. Hace unos días asistió a un evento y atendió amablemente a la prensa. Cuando le preguntaron sobre la inminente participación de Escassi en Supervivientes, no pudo evitar bromear con la reportera: «Te ríes tú, yo no me estoy riendo. Luego diréis que me río yo». Respondió con humor, pero esquivando la pregunta sobre si apoyaría a su exnovio en el concurso o si tiene otro favorito. La modelo deja prefiere dejar la puerta abierta, demostrando que en su interior no hay espacio para el rencor.

Aunque desde su separación en junio de 2024 no han mantenido contacto, María José no descarta la posibilidad de mantener una relación cordial con Escassi en el futuro. Cuando le preguntaron si podría haber una reconciliación en términos de amistad, la modelo fue clara pero dejó abierta la posibilidad: «No lo sé, cariño, no lo sé. Estas cosas no se pueden decir ahora».

Este comentario ha generado especulaciones sobre si, con el tiempo, podrían retomar el contacto, como ha ocurrido con otras ex parejas de la modelo, entre ellas Feliciano López y Jordi Nieto. Su actitud conciliadora ha sido una constante en su vida, ya que siempre ha dejado claro que no es una persona rencorosa y que prefiere centrarse en el presente en lugar de alimentar conflictos del pasado.

Después de superar su mediático enfrentamiento con Valeri y su ruptura definitiva con María José, Escassi ha vuelto a encontrar el amor. Primero estuvo la actriz Hiba Abouk, pero la relación no prosperó. Finalmente ha confirmado su romance con Sheila Casas, hermana del actor Mario Casas.

María José Suárez protege a Bertín Osborne

Más allá de su vida sentimental, la modelo también ha sido relacionada en los últimos días con la situación financiera de Bertín Osborne, con quien trabaja en el programa El show de Bertín en Canal Sur. Ante los rumores de que el presentador atraviesa problemas económicos y que su fortuna estaría en riesgo, María José ha preferido mantenerse al margen. «No sé nada, es mi jefe, pero no sé los problemas que tiene la gente de puertas para dentro de su casa. No sé las cuentas que tiene nadie, bastante tengo yo con controlar las mías», respondió de manera tajante, dejando claro que no piensa opinar sobre un tema que no le compete.

Hay que recordar que Bertín Osborne está atravesando una situación realmente complicada. El presentador todavía no ha resuelto sus diferencias con Gabriela Guillén, madre de su último hijo. Por si fuera poco, cada vez son más los que ponen en duda sus pasos y algunos aseguran que sus cuentas no están en orden, algo que su hija Eugenia promete desconocer.

Volviendo al tema que nos ocupa, podemos decir que mientras que Escassi inicia una nueva aventura y fortalece su relación con Sheila Casas, María José Suárez sigue disfrutando de su soltería sin prisa por volver a enamorarse. Disfruta de su trabajo en Canal Sur, de sus amistades y de sus nuevas ilusiones profesionales. No está dispuesta a dar marcha atrás, por eso no atacará a Escassi públicamente, pero ¿qué pasará cuando empiece Supervivientes?