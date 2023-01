La manía más loca de Kim Kardashian con la ropa de sus trabajadores que deja en shock a las redes

Kim Kardashian tiene una manía muy loca que implica a sus trabajadores y que ha dejado en shock a las redes sociales. Todo el universo Kardashian es exagerado, femenino y tiene más de una parte de surrealista. Son las reinas de lo exagerado y eso quiere decir que con ellas puedes esperar cualquier cosa. Las hemos visto aparecer en las redes sociales o en los distintos actos públicos llamando la atención. Su vida privada es igual de glamurosa y exagerada que la vida que exponen, tal como ha demostrado Kim Kardashian son de otra dimensión.

Kim Kardashian tiene una manía que implica a la ropa de sus trabajadores

La familia Kardashian ha crecido a los ojos de millones de espectadores. Gracias a Kim Kardashian y a su aparición como asistenta de Paris Hilton y a la mente de una madre este clan de mujeres increíbles fue la fuente de todo un imperio. Kim fue la primera de la familia en triunfar, antes del éxito de Kylie la millonaria más joven del país y de sus hermanas.

El dinero forma parte del ADN de unas mujeres que no han dudado en dejar atrás el mundo del resto de los mortales. Sus cuerpos son esculturales, sus melenas son parte de su sello de identidad y para ellas el tiempo nunca pasa. Kim es un icono que se ha codeado con las grandes marcas gracia a unas medidas de infarto.

La vida de esta familia la han transmitido casi en directo a través de los distintos realities que las han convertido en millonarias por momentos. Gracias a esa suma de dinero por programa, publicidad y sus propias empresas han sido capaces de crear un imperio. Kim, no ha dudado en mostrar en redes sociales una de sus excentricidades.

Sus empleados domésticos deberán vestir de los mismos tonos que su decoración. Una forma de conjuntar y de crear armonía en una casa en la que habrá el espíritu de estas mujeres en estado puro. No es la única norma, a la hora de elegir personal, además de pagar bien y tener detalles con sus niñeras, las exigen que no sean guapas, para no distraer la atención.

Kylie ha sido una de las últimas en buscar personal para cuidar a su creciente familia y hacerlo de la mejor manera posible. Siempre cumpla con sus requisitos y esté disponible las 24 horas al día para cubrir los posibles compromisos de la joven.