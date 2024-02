«Maldita barbaridad»: este es el pastizal que ha tenido que pagar Lola Lolita por dejarse las llaves puestas

A sus 21 años, Lola Lolita ha conseguido convertirse en una de las creadoras de contenido más importantes de nuestro país. Su éxito llegó de un momento a otro, pero fue fruto de muchas horas dedicadas a publicar fotografías que le han convertido en una estrella de Instagram. Se ha esforzado mucho para llegar a la cima y ahora comparte su vida con un ejército de seguidores que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. En los últimos días ha dado mucho de qué hablar porque visitó el plató de ‘La Resistencia’ y contestó a las famosas preguntas de David Broncano.

«Soy muy sincera y te voy a ser sincera totalmente, ¿vale?», le dijo la influencer antes de desvelar cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes. «Cero», contestó con una sonrisa. Aseguró que estaba diciendo la verdad, a pesar de que David Broncano puso en duda su palabra. Más adelante también se atrevió a responder a «¿Cuánto dinero tienes en el banco?» lo cierto es que en este caso dio varias posibilidades para no aportar una cifra exacta y sufrir las consecuencias en las redes sociales.

No sería la primera vez que una creadora de contenido recibe críticas por hablar del dinero que pagan las marcas. «Vamos a jugar a un juego, tienes tres intentos para averiguar el dinero que tengo en el banco, tú dirás una cifra y yo te diré si más o menos. Te voy a dar una pista y lo vas a acertar porque eres un chico listo y espabilado». Minutos después terminó aclarando que tenía más de 300.000 euros en el banco, por eso ha sorprendido tanto la última queja que ha lanzado a través de sus redes.

Lola Lolita explota contra un cerrajero

A pesar de que Lola Lolita disfruta de un trabajo muy bien remunerado, considera «un atraco» lo último que le ha pasado con un cerrajero. La joven no ha tenido en cuenta que los espectadores están atentos a todos sus movimientos y ha compartido una queja que ha terminado pagando caro. Antes de entrar en detalles debemos analizar el problema desde el origen. Lola se dejó las llaves puestas en su domicilio y tuvo que pedir ayuda a un profesional para abrir la puerta. Le ha cobrado 800 euros y está muy enfadada porque considera que el servicio no era para tanto.

Sus palabras han desatado una tormenta porque hay mucha gente que se ha sentido ofendida. Los detractores de Lola le han señalado para recordarle que su trabajo es publicar fotografías y editar vídeos. Por eso le han pedido que tenga más consideración con los cerrajeros, un gremio al que ha ofendido después de airear el accidente que ha tenido con las llaves de su casa.

«Siempre que abro la puerta, los gatos intentan escaparse. Lo que hago es que siempre dejo las llaves puestas por dentro e inconscientemente, las saco y las pongo por fuera», ha declarado la joven intentando justificarse. Insiste en que se quesó «sola, sin móvil, sin llaves de casa, las ventanas cerradas. Sin nada». Por eso no ha tenido más remedio que pedir ayuda y cuando ha conseguido un teléfono ha llamado a un cerrajero, el cual le ha pasado una factura de 800 euros por solucionar el problema.

El nuevo conflicto mediático de Lola Lolita

Lola Lolita insiste en que el profesional que le ha atendido no ha tardado demasiado tiempo en abrir su puerta, por eso no entiende que haya recibido un sueldo tan alto. Sus palabras no le han sentado bien a ciertas personas, quienes le han recordado que ella tampoco invierte mucho en publicar vídeos en TikTok, red social que le ha ayudado a consolidar su reinado mediático. Mientras tanto, Lola se ha puesto en contacto con sus seguidores para explicar la experiencia que ha vivido.

«Atención a la broma: ha tardado cero unidades de segundo en abrirme la puerta, no estoy exagerando», relataba, «¿Sabéis cuánto me ha costado la broma? ¡800 euros! Es un mes de alquiler». Después de los datos que dio en ‘La Resistencia’ sobre sus cuentas bancarias hay una parte del público que no entiende el motivo de su denuncia. Pero la protagonista de esta noticia ha decidido seguir insistiendo en lo mismo y ha publicado una fotografía con un texto que dice: «Hoy me levanté subnormal y con 800 euros menos en la cuenta».

Lola ha llegado a poner en duda los argumentos que le han dado antes de pasarle la factura. «Era una empresa, me han dicho que al ser domingo y servicio de urgencia, me salía más caro. Yo creo que ha visto el chaletito y ha dicho, la voy a crujir». Es cierto que los trabajos de urgencia son muy caros, pero una parte del público le ha recriminado este comportamiento y le ha recordado que todos los profesionales tienen derecho a cobrar el precio que hayan estimado para sus servicios.