Lo que tienen que pagar los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ que abandonan

La nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ viene pisando fuerte. Los espectadores son conscientes del tipo de situaciones que se crean dentro del programa, situaciones que llevan al límite a los jóvenes que se atreven a participar en el formato. La primera temporada se emitió en Cuatro y tuvo como presentadora a Mónica Naranjo. Los responsables de Mediaset se dieron cuenta de que estaban delante de un producto muy exitoso, por eso trasladaron el proyecto a la cadena principal del grupo. Fue Sandra Barneda la encargada de tomar las riendas en esta etapa y lo cierto es que la periodista ha conectado muy bien con la audiencia.

Sandra trata con mucho cariño a los concursantes, pues es consciente de que se crean problemas reales que tienen consecuencias fuera de la pequeña pantalla. Ese es el motivo por el que Andrea Bueno, uno de los nombres que más ha sonado con fuerza en los últimos tiempos, mostró una actitud contundente y desafiante. Sin ningún tipo de filtro, anunció que estaba dispuesta a abandonar el reality. Pero, ¿a cambio de qué? Sabemos qué castigo reciben los participantes que se niegan a llegar hasta el final de este experimento.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. No es el único programa de Telecinco que impone una multa a aquellos famosos que hacen saltar por los aires el casting. En su momento el actor Adrián Rodríguez decidió dejar ‘Supervivientes’ antes de tiempo y tuvo que pagar una deuda que le llevó al límite. Más adelante reconoció en ‘Sálvame’ que estas medidas no hicieron más que empeorar los problemas que le forzaron a viajar a Honduras. Aceptó la propuesta para sanear sus cuentas y la indemnización a la que tuvo que hacer frente empeoró su situación bancaria.

El castigo económico de ‘La isla de las tentaciones’

Andrea Bueno ha sido la segunda participante que ha optado por abandonar el reality después de tener una hoguera de confrontación. La joven, ahora convertida en creadora de contenido, se enfrentó a su pareja de concurso y se generó un ambiente tan tenso que no tuvo más remedio que cambiar de planes y regresar a España. La presentadora Sandra Barneda le intentó convencer para que no diera el paso final, aunque sus palabras no sirvieron de nada porque Andrea estaba muy dolida y en ese momento pensaba que la única solución era salir cuanto antes de República Dominicana, donde se graba ‘La isla de las tentaciones’.

«¡Me largo! Paso ya de todo y me vuelvo a Málaga. No estoy bien, no tengo fuerzas. No quiero ver a nadie ahora mismo. ‘La isla de las tentaciones’ me ha superado. Hasta aquí he llegado», declaró después de comprobar en primera persona las consecuencias de participar en este programa tan polémico. Llegados a este punto todo el mundo quiere saber qué multa deben pagar aquellos que se niegan a continuar en la isla.

Naomi Asensi, una antigua concursante que ha ganado mucho protagonismo gracias a ‘Gran Hermano VIP’, ha dado respuesta a la pregunta más buscada. Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, ha reconocido que Telecinco tiene en cuenta qué jóvenes no llegan hasta el final y les impone pagar una multa por interrumpir los planes que están previstos con tanta antelación.

Naomi Asensi ha utilizado su poder en las redes sociales para confirmar los rumores y ha admitido que los directores de ‘La isla de las tentaciones’ lo tienen todo previsto porque detrás del programa hay mucho trabajo y sobre todo mucho dinero en juego. «Sí, todos los realities tienen una penalización. Siempre hay alguna consecuencia, claro. No puedes ir a un programa, y más en República Dominicana, y luego pirarte cuando te dé la gana», declara la influencer. Pero, ¿a cuánto asciende esta cifra?

El espacio presentado por Sandra Barneda tiene un presupuesto de otras características, pero aun así los participantes deben hacer frente a castigos que pueden ascender a los 3.000 euros. También es cierto que esta cantidad varía en función de la envergadura del proyecto. El diario ‘La Vanguardia’ asegura que en ocasiones llega a los 100.000 euros. Estamos hablando de programas con una mayor repercusión, como por ejemplo ‘Supervivientes’. Sin embargo, todavía hay muchos famosos que no están dispuestos a seguir las normas y prefieren asumir.

Las declaraciones de Andrea Bueno

No se esconde. Andrea Bueno consecuencias admite que su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ no ha sido buena y reconoce que no guarda un buen recuerdo porque vivió cosas que le han dejado un mal sabor de boca. «Mi experiencia fue una puta mierda con mayúsculas. Sufrí muchísimo, lo pasé fatal. Cuando me veo solo tengo ganas de abrazarme o de liarme a puñetazos conmigo misma y sacarme de allí. En ningún momento justifico mi comportamiento agresivo, pero con ayuda todo puede cambiar. Mi error es evidente: era muy pequeña para estar allí», a declarado en sus redes sociales.