La llegada de la nieve a Madrid es inminente: estos son los lugares en los que va a nevar

Madrid se prepara para la llegada de la nieve de forma inminente, hay algunos lugares en los que van a ver este fenómeno muy de cerca. El corazón de España está en alerta ante la llegada de una serie de elementos que pueden provocar un giro radical en el tiempo durante estos días de invierno. Parecerá que el tiempo se vea modificado con el paso de las horas, pero en cierta manera será lo habitual en una época del año en la que podemos esperar lo inesperable en un invierno atípico.

La llegada de la nieve a Madrid es inminente

La semana pasada esperábamos la llegada de una nieve que no terminó de hacer acto de presencia, la realidad es que nos enfrentamos a una etapa muy incierta. Hemos llegado a atravesar las primeras semanas de un invierno que parece que se nos resiste ante una serie de fenómenos que nos rodean.

Primero fue la visita de un anticiclón que nos acompañó durante los primeros días de vacaciones y después un tren de borrascas que llega de forma masiva a nuestro territorio. Por lo que tocará estar preparado para esas lluvias abundantes que dependiendo de las temperaturas que se encuentren a nuestro país, pueden acabar en nieve.

Sería un broche de oro a una temporada que de momento está causando estragos a determinados puntos del país. No ha llovido ni durante el otoño, ni en un invierno que ha dejado ciertos elementos que están siendo analizados con lupa. 2023 se cerró como el año más cálido, pero también más seco del siglo.

Por lo que tocará prepararse para lo peor si tenemos en cuenta que estamos ante una transformación que puede ser total en muchos sentidos. Parece que nuestro país verá cada vez menos la llegada de las lluvias abundantes y de una nieve que realmente puede causar estragos en algunos puntos del país muy concretos.

Madrid se había preparado para una nueva Filomena ante la llegada de lluvia abundante y un chorro polar que podría haber causado este cambio de rumbo que queremos ver. Pero la realidad es que ha acabado siendo mucho menor de lo esperado, a la espera de una semana en la que quizás sí que podríamos ver llegar la nieve de forma abundante.

Estos son los lugares en los que va a nevar

A partir del jueves 18 de enero se espera un cambio significativo en el tiempo que puede tener consecuencias inesperadas. La combinación de borrascas con aire polar es la que puede traer nieve, tal y como han advertido los expertos de la AEMET en esta previsión a largo plazo que podría ir cambiando.

Según dicen los mapas del tiempo: “En la Península y Baleares se prevé que continúe predominando un flujo atlántico y húmedo que deje abundante nubosidad y precipitaciones en gran parte de la Península. Serán más abundantes en el noroeste y en el oeste del sistema Central y son muy poco probables en Baleares, fachada oriental peninsular y Melilla. Pueden ser en forma de nieve en Pirineos, con acumulaciones de 5 cm o más, y en el resto de los sistemas montañosos del norte.”

Con la inestabilidad llegará un descenso significativo de las temperaturas: “Las temperaturas tienden a descender en todo el país, con heladas probables en Pirineos y menos probables en el resto de las montañas del norte y zonas próximas de la Meseta.

Predominará viento de componentes sur y oeste en casi todo el país, salvo en el Cantábrico y Pirineos, donde hay más incertidumbre. Será probablemente más intenso, con intervalos de fuerte o rachas muy fuertes, en el extremo norte, tercio oriental y área mediterránea, especialmente montaña.”

Apuntando hacia un fin de semana que podría acabar siendo mucho peor de lo esperado: “Con un aumento importante de la incertidumbre y diversos escenarios, el escenario más probable señala una tendencia a la estabilización general, aunque la circulación atlántica podría seguir afectando, con paso de frentes y abundante nubosidad, al noroeste y norte de la Península. Al principio del periodo las precipitaciones no son probables, aunque no pueden descartarse todavía en el tercio sudeste ni en el extremo noroeste. Después, son probables en el noroeste y extremo norte, pero sin descartar el resto de zonas, y serían más abundantes en Galicia. Según avanza el periodo, aumenta la probabilidad de que sean en forma de nieve en Pirineos, sin descartar otros sistemas montañosos de la mitad norte y del sudeste. Aunque no se prevén grandes cambios en las temperaturas, tenderán a descender al principio y recuperarse al final. Las heladas ganarán extensión e intensidad al principio, dándose en gran parte del interior de la mitad norte.” Tocará esperar para ver si se cumple esta terrible previsión a largo plazo de los expertos de la AEMET.