El dinero dice que va al dinero y estos famosos españoles han recibido, además de unas carreras de éxito, más dinero en sus cuentas bancarias gracias a la Lotería de Navidad. Llueve siempre sobre mojado y en esta lista podrás encontrar a personajes públicos que además de estar forrados y no necesitar dinero para llegar a final de mes, han recibido la visita de la diosa fortuna. Toma nota de lo que han ganado con un décimo de la Lotería de Navidad.

Los famosos españoles que han aumentado sus cuentas bancarias con la Lotería de Navidad

Mercedes Milá ganó el gordo de la Lotería de Navidad 2006. La popular presentadora estaba en pleno apogeo con Gran Hermano, pero aún así la suerte la visitó y se llevó un buen pellizco. Una cantidad de dinero que la llevó a hacerse con un pellizco importante de varios miles de euros.

La Reina Letizia también ha ganado la lotería. Le regalaron un décimo con la fecha de su boda que acabó siendo premiado. 12.000 euros acabó ganando de un premio de la Lotería de Navidad que donaría a una ONG.

Carmen Lomana ganó un premio de la Lotería de Navidad, pero según confesó al no estar acostumbrada no sabía que le había tocado. No comprobó el número por lo que acabó caducando sin que la socialité lo cobrará.

Nacho Guerreros consiguió ser actor gracias a la Lotería de Navidad. Le tocó un dinero con el que pudo trasladarse a Madrid a cumplir su sueño. El dinero es el elemento que permite que consigamos que nuestros sueños se hagan realidad, especialmente gracias a este tipo de juegos.

Soraya Arnelas fue agraciada con el segundo premio de la Lotería de Navidad que compartió con su familia. La joven logró hacerse con un décimo ganador en una de las ciudades que visita regularmente en sus giras o viajes personales.

Nieves Herrero es una fiel seguidora de la Lotería de Navidad, consiguió un cuarto premio disfrutando de la pasión que le transmitió su padre. En esencia este sorteo sirve de nexo de unión de las familias.

Carlos Sobera ha ganado 300 euros, pese a invertir una gran cantidad de dinero en Lotería de Navidad sin darse cuenta. Sobera compra décimos y participaciones durante el año, pero hasta la fecha no ha conseguido hacerse con un buen premio. Quizás este año sea el suyo.