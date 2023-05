La liada de Tamara Falcó en su despedida de soltera: «Se empezó a desnudar»

La despedida de soltera de Tamara Falcó sigue generando titulares muy jugosos. Cada vez se conocen más secretos y el público está realmente sorprendido. La marquesa de Griñón estuvo parte de su despedida en silla de ruedas porque tuvo una caída en ‘El Hormiguero’ y el médico le recomendó que anduviera con muletas. ¿Cuál es el problema? Que sus amigas le decían que andaba muy despacio. Lo ha contado todo en Antena 3, con el sentido del humor que siempre le ha caracterizado.

Han salido publicadas algunas fotos de Tamara en silla de ruedas y ella ha dado explicaciones. “Eso es culpa de mis amigas, que me dijeron que iba muy lenta con las muletas”. Asegura que está mucho mejor de su lesión, aunque quiere recuperarse bien porque la boda está más cerca de lo que parece. Viajó con sus amigas y con su hermana Ana Boyer a Portugal. Asegura que fue muy precavida, pero reconoce que se lo pasó estupendamente y que disfrutó como nadie.

Tamara Falcó confiesa su gran secreto

Tamara ha explicado en ‘El Hormiguero’ que un señor empezó a desnudarse delante de ella. ¿Por qué no hay fotos de este momento? La marquesa consiguió esquivar a la prensa. Por suerte sus amigas no tuvieron que recurrir a la estrategia que habían pensado. La hija de Isabel Preysler ha explicado que le habían comprado un disfraz para que pasara inadvertida. Querían que los reporteros no la reconocieran. “Me querían vestir de bacalao para esconderme de los paparazis, pero logré convencer a mis amigas de que no. Lo sé porque me enseñaron las fotos del traje en el grupo que tienen ellas”.

Todo lo ha organizado Ana Boyer, que conoce muy bien a Tamara y sabe lo que le incomoda y lo que le hace disfrutar. Cuentan que ha sido un viaje de relax. La intención era que la marquesa se despejase porque lleva un tiempo agobiada con su boda. Ha contratado a una empresa que le está ayudando con la organización, pero quiere encargarse de todos los detalles y tiene mucho trabajo. Falcó no quiere dejar nada a la improvisación, por eso tiene tantas cosas que hacer.

El hombre que de desnudó a su lado

La gran sorpresa ha llegado cuando Tamara Falcó ha explicado en ‘El Hormiguero’ que un hombre se quitó la ropa a su lado. “Vino un señor verde, me dio un ramo y se empezó a desnudar. Era un sitio muy raro”, comenta la hermana de Ana Boyer. Asegura que sus amigas le llevaron a un local que tenía unas costumbres que le resultaban un tanto incómodas, pero reconoce que se lo pasó fenomenal y que disfrutó como nadie.

El motivo del nuevo enfado

Tamara Falcó considera que siempre se ha portado muy bien con la prensa y no entiende que le den la espalda de esta forma. Ha dejado claro que su boda es importante tanto para ella como para toda su familia y cree que algunos periodistas le han traicionado. No sabe cómo, pero han filtrado su invitación. Gracias a eso sabemos que el regalo más barato que pide cuesta 150 euros.