Lewis Hamilton tuvo que echar el freno con Shakira. La razón nos deja a todos en shock

Desde que Shakira rompió con Gerard Piqué, la cantante ha estado en el centro de la noticia y se le ha relacionado con muchos rostros conocidos. Incluso se ha llegado a decir que estaba con Alejandro Sanz, pero las pruebas han demostrado que gran parte de los rumores no son ciertos. Lo que sí es verdad es que ha estado muy cerca de Lewis Hamilton. Fuentes cercanas aseguran que han tenido varios encuentros y que la historia iba en serio, pero ha sucedido algo que a Shakira le ha hecho dar marcha atrás. El famoso deportista quiere dar un paso más y ella no se siente preparada.

Lewis Hamilton ha tenido varias parejas públicas, pero siempre ha intentado que su vida privada se desarrolle fuera de cámaras. Por eso es tan importante lo último que ha sucedido. Supuestamente estaba dispuesto a confirmar su amor por Shakira, pero ha echado el freno después de descubrir que ella no quiere avanzar. Un famoso vidente ha analizado el comportamiento del campeón de Fórmula 1 y ha llegado a una conclusión.

El problema de Lewis Hamilton

Un famoso vidente conocido como ‘El niño prodigio’ ha hablado sobre el futuro de la relación entre Lewis Hamilton y Shakira. Él fue uno de los primeros en asegurar que el novio de Shakira iba a estar relacionado con el mundo del deporte, por eso todas sus predicciones tienen tanta repercusión. El adivino realmente se llama Víctor Florencio, nació en República Dominicana y cada vez tiene más peso en su profesión. Lo último que ha hecho ha sido desvelar por qué Hamilton ya no está interesado en Shakira. Todo iba bien, pero habría sucedido algo que le ha hecho cambiar de opinión.

Shakira tiene dos hijos con Gerard Piqué y en sus planes no entra volver a ser madre, que supuestamente es justo lo que está buscando el piloto de Fórmula 1. A sus 38 años, Hamilton no tiene ningún hijo y estaría buscando un heredero, pero la artista no está dispuesta a dar el paso. Según ‘El niño prodigio’, esta circunstancia lo ha cambiado todo. “Voy a ser sincero: este hombre anda buscando un hijo”, asegura el vidente anterior.

Shakira no quiere tener más hijos

Shakira siempre ha dicho que para ella sus hijos eran lo más importante, de hecho cuando se separó de Gerard Piqué sufrió mucho por ellos. Sin embargo, no tiene intención de ampliar la familia. Siempre siguiendo la teoría del adivino anterior, esta es la razón por la que su relación con Lewis Hamilton no ha avanzado. Eso sí, siguen disfrutando de una bonita amistad. “Hay algo bonito entre ellos como una amistad, pero no veo muchas cosas de futuro”, aclara Víctor Florencio.

Su relación actual con Piqué

En estos momentos Shakira y Piqué están atravesando una situación muy concreta. Han hecho un pacto de no agresión y han dejado de atacarse, pero todavía quedan muchos asuntos por resolver. No han conseguido ser amigos, al contrario. Shakira no permitió que sus hijos fueran a la boda de Marc Piqué y el empresario ha condenado este atrevimiento. Milan y Sasha disfrutan de un vínculo muy estrecho con Mar, pero no pudieron estar en el enlace.