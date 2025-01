Laura Fa sentencia la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: «Tienen todos los números»

En ‘Espejo Público’ los colaboradores han debatido sobre cuáles podrían ser las parejas mediáticas que enfrentarán dificultades este año 2025. Mientras se mencionaban nombres habituales como Tamara Falcó e Íñigo Onieva, María Pombo y Pablo Castellanos o Anabel Pantoja y David Rodríguez, Laura Fa tomó un rumbo inesperado y sorprendió con su predicción. Para la periodista, la relación que no logrará superar este año es la de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Su afirmación, cargada de razones que considera evidentes, ha generado polémica en el plató. Está convencida de que la nieta de María Teresa Campos no terminará este año junto a Carlo. «Tienen todos los números», ha empezado diciendo.

Laura Fa ha fundamentado su teoría en lo que ella califica como un inicio demasiado apresurado. Según explicó, la hija de Terelu Campos y el actor comenzaron su relación de forma casi repentina y poco después anunciaron que estaban esperando un hijo. «Se quedaron embarazados y no se conocían de nada casi. Llevaban cuatro días juntos», comentó al respecto enfatizando que este tipo de comienzos, sin un vínculo consolidado previamente, suelen enfrentarse a grandes dificultades.

La rapidez con la que la pareja ha construido su vida juntos podría ser un indicador de problemas futuros, según la periodista. Para la catalana, las relaciones que se desarrollan bajo esta premisa suelen carecer de una base sólida necesaria para afrontar las pruebas que trae consigo la convivencia y aún más la llegada de un hijo. En el otro vértice de la ecuación se encuentra Alejandra, quien siempre ha negado estar en crisis con su pareja, de hecho se refiere a él como «mi marido».

Esto es lo que ha contado Laura Fa

Un punto central en el análisis de Laura Fa es la reciente maternidad de Alejandra Rubio. La colaboradora de Susanna Griso considera que tener un hijo en una etapa temprana de la relación requiere una madurez que, en su opinión, podría no estar presente en esta pareja. «Superar un hijo es un tema de madurez», afirmó con rotundidad, dejando entrever que los retos inherentes a la crianza de un bebé podrían acentuar las tensiones entre ambos.

Además señaló que la llegada de un hijo no solo implica responsabilidades emocionales y económicas, sino también la capacidad de adaptarse a un ritmo de vida completamente diferente. En parejas jóvenes y con una relación aún en construcción, estos cambios pueden convertirse en un desafío difícil de superar.

Otro elemento que Laura Fa puso sobre la mesa fue la situación legal de Carlo Costanzia. El actor lleva una pulsera telemática como parte de las medidas impuestas tras sus problemas con la justicia por delitos relacionados con conducción imprudente y estafa. Este hecho, según Fa, añade una capa de complejidad a la convivencia de la pareja. «Cuando empiecen a estar agobiados de estar en casa, Carlo va a empezar a quitarse la pulsera», comentó con un tono irónico, insinuando que la falta de movilidad del joven podría generar tensiones adicionales.

Para la periodista, estas circunstancias legales no solo afectan la rutina diaria de la pareja, sino que también podrían convertirse en un obstáculo para su crecimiento como familia. La incapacidad de Carlo para llevar una vida completamente normal podría añadir presión a una relación que, según Laura, ya enfrenta suficientes retos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en el punto de mira

Aunque las palabras de Laura Fa generaron debate entre los colaboradores del programa, algunos señalaron que las dificultades no necesariamente llevan al fracaso de una relación. Sin embargo, Fa se mostró firme en su predicción. «Tienen todos los números de no superar el 2025», sentenció, dejando claro que su visión sobre el futuro de esta pareja no es optimista.

A pesar de sus críticas, no es la primera vez que una relación mediática enfrenta pronósticos negativos. Muchas parejas del mundo del corazón han desafiado las expectativas y han logrado superar las adversidades, mientras que otras han terminado separándose bajo la presión de los focos y las circunstancias externas.

Por ahora la pareja no ha respondido públicamente a las declaraciones de Laura Fa, pero su relación sigue siendo objeto de interés mediático. Tras convertirse en padres hace apenas un mes, Alejandra y Carlo tienen por delante el desafío de equilibrar su vida personal, su reciente paternidad y los altibajos que cualquier pareja enfrenta en sus primeros años.

En su momento se dijo que la familia Campos no estaba de acuerdo con la relación de Carlo y Alejandra, pero el paso del tiempo ha demostrado que, actualmente, no tienen ningún problema. Eso sí, ambos siguen siendo señalados y ninguno son capaces de ganarse la confianza del público.