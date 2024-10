Laura Escanes suelta esto de Álvaro de Luna y todo el mundo dice lo mismo: «Si te han hecho daño…»

Laura Escanes, un año después de su ruptura con el cantante Álvaro de Luna, sigue demostrando que no siempre «el tiempo lo cura todo», sobre todo en lo que respecta a ciertas relaciones. En su aparición en los premios Women of the Year, la influencer dejó claro que no tiene interés en revivir viejos lazos con su ex, lanzando varios comentarios que sugieren que su relación no terminó en los mejores términos. A pesar de la distancia emocional, se mostró sonriente y en paz, afirmando que está disfrutando de una etapa tranquila, lejos del cantante y sin deseos de reconciliación.

La creadora de contenido comentó que está «hasta los huevos» de las constantes preguntas sobre Álvaro, lo que deja ver que está decidida a no volver atrás. «No siempre tienes que llevarte bien con las personas que pasaron por tu vida», expresó tajante. Nosotros sabemos todo lo que ha pasado y podemos adelantar que sus fans se han quedado sin palabras.

Las palabras de Laura Escanes

Laura Escanes, recientemente de vuelta de Abu Dabi, asistió a un evento de UFC donde tuvo la oportunidad de presenciar la victoria de Ilia Topuria contra Max Holloway en el UFC 308. La influencer se ha mostrado entusiasmada con la experiencia y habló de lo mucho que le gustó el evento. Es amante de los viajes y explicó que en esta etapa de su vida está disfrutando cada oportunidad de explorar el mundo. Está aprovechando su soltería.

«Me gustaría vivir un poco la vida más loca», confesó entre risas, pero admite que su agenda está repleta de trabajo y proyectos personales, lo que no le deja tanto tiempo para la espontaneidad. Esta felicidad reciente contrasta con la frustración que sintió tiempo atrás al mencionar a Álvaro, cuando estalló por las constantes preguntas sobre él.

Un detalle curioso que Laura reveló en el evento fue su casual encuentro virtual con Álvaro en una aplicación de citas. Aunque no hubo ‘match’ ni interés en hacerlo, la modelo tomó el momento con humor, señalando que ve positivo que ambos estén «viviendo la vida». Aclaró que, aunque no tiene intenciones de restablecer la comunicación con él, no le incomoda que ambos estén en las plataformas digitales explorando nuevas conexiones. «Estamos viviendo la vida, supongo», comentó entre risas.

¿Qué piensa realmente de Álvaro de Luna?

Sobre el amor, Laura Escanes dejó claro que tiene «el corazón abierto» y se muestra receptiva a lo que pueda llegar en el futuro. «La vida es maravillosa, el amor es maravilloso», reflexionó. Sin embargo, aclaró que no busca de manera activa una relación, pues considera que «también se está muy bien sola». Tras su experiencia con Álvaro de Luna, confesó que ha aprendido a ser más exigente en lo que espera de una pareja, una lección valiosa que parece haber forjado su carácter en el ámbito amoroso. No tiene un buen concepto sobre él, por eso todo el mundo ha analizado sus palabras.

«Ahora busco a alguien sincero y fiel», detalló Laura, aunque dejó claro que esta descripción no era un dardo directo a su ex. Sin embargo, hizo un guiño divertido al comentar que, en una nueva pareja, no le interesa que se dedique a la música. La catalana admitió que ya no escucha las canciones de Álvaro y que no siente necesidad de hacerlo. «¿Para qué? ¿Para tirarte dardos a ti mismo?», preguntó de forma retórica.

Las palabras de Laura Escanes sobre Risto Mejide

Laura Escanes fue contundente al hablar de las expectativas que se suelen tener en torno a las relaciones con ex parejas, afirmando que no ve necesario llevarse bien con alguien que, en sus palabras, «te ha hecho daño».

Rechazó la idea de forzar una buena relación con un ex solo por aparentar. «No pasa nada», declaró haciendo referencia al tipo de final que vivió con Álvaro de Luna. La influencer dejó claro que no le interesa buscar la paz en esta relación, ya que prefiere no remover el pasado y continuar avanzando en su vida.

La historia es muy diferente en lo que respecta a su relación con Risto Mejide, su ex marido. Laura expresó que con el presentador la relación es positiva y llena de respeto mutuo. «Nos llevamos muy bien, la prioridad es Roma», comentó Escanes, al respecto.

La influencer no solo demuestra que ha aprendido de sus experiencias, sino que está enfocada en sus nuevos proyectos. Después de un año de crecimiento, ha redefinido lo que busca en una pareja y se muestra abierta a lo que el futuro le depare, aunque sin ansias de apresurar una nueva relación.

Laura continúa siendo un pilar de estabilidad para su hija Roma y mantiene una relación cordial con Risto Mejide, demostrando que, aunque algunas conexiones pueden romperse, otras pueden permanecer fuertes y basadas en el respeto. Solamente hace falta esperar para ver si todo sigue en orden o si sufren algún altercado con el paso del tiempo.