Kiko Rivera lo suelta todo: confirma el dineral que tiene en el banco

Kiko Rivera ha dado un giro radical a su vida, demostrando que las segundas pueden tener un final feliz. Tras dejar atrás sus adicciones y reorganizar sus proyectos, el famoso DJ ha sabido invertir con éxito y actualmente cuenta con una considerable fortuna en el banco. Este cambio de rumbo ha sido un proceso largo y arduo, pero los resultados son evidentes. Hace un tiempo era un rostro en platós y revistas de prensa rosa, aunque hace meses pensó que lo mejor para todos era enterrar el hacha de guerra. Eso sí, antes acusó a su madre de haberle mentido con la millonaria herencia de su padre, el torero Paquirri. ¿Cuánto dinero tendría ahora si hubiese recibido aquello que supuestamente no le ha sido entregado?

El hijo de Isabel Pantoja ha revelado recientemente la magnitud de su patrimonio. «Entre el dinero que hay en el banco y algunas inversiones tendré un 1.500.000 euros», ha asegurado con total naturalidad. También ha insistido en que en el pasado ha derrochado mucho dinero, pues su estilo de vida no le permitía mirar por su futuro. Fiestas, adicciones y amigos que se acercaban a él para estar cómodos. Todo esto forma parte del pasado, lo ha dejado atrás gracias a Irene Rosales y se siente orgulloso de haber modificado su hoja de ruta.

Según fuentes cercanas al artista, Kiko ha sabido gestionar bien sus ganancias, invirtiendo en bitcoins y otros sectores que le han reportado importantes beneficios. «El artista goza de una muy buena situación económica, invirtió en bitcoins y en otros sectores y podría tener ahorrados un millón quinientos mil euros», afirma un testigo en una conocida revista. Este éxito financiero es el resultado de decisiones prudentes y un enfoque renovado hacia la vida. Nada que ver con la estrategia que aplicaba durante su juventud, cuando gastaba todo lo que ganaba.

La nueva vida de Kiko Rivera con Irene Rosales

La transformación de Kiko ha sido posible gracias al apoyo constante de Irene Rosales, madre de sus dos hijas pequeñas. «Se acabaron las juergas del pasado, los gastos desmesurados y la mala vida. Irene ha conseguido enderezar la vida de Kiko», añade la fuente citada anteriormente en ‘Pronto’. Esta nueva etapa en la vida del DJ ha sido marcada por la estabilidad y la responsabilidad, alejándose de los excesos que caracterizaron su juventud.

Durante una de sus últimas entrevistas, le preguntaron por qué no ha decidido invertir en una casa, a lo que Kiko respondió: «No se me pasa por la cabeza, soy un culo inquieto y me gusta moverme». Actualmente vive en Sevilla junto a su mujer y sus hijas, disfrutando de un presente que nada tiene que ver con la prensa del corazón. Eso sí, hay que tener en cuenta que el hijo de Isabel Pantoja ha facturado mucho gracias al mundo del espectáculo: ha sido concursante de ‘Supervivientes’, de ‘GH VIP’, de ‘GH Dúo’ y ha dado numerosas entrevistas en Telecinco hablando de su familia.

Kiko Rivera no tiene relación con Isabel Pantoja

A pesar de su éxito personal y financiero, la vida de Kiko Rivera no está exenta de tensiones. Este fin de semana su madre sufrió un percance cuya gravedad aún se desconoce y podría necesitar cirugía. Tanto Kiko como su hermana Isa siguen distanciados de Isabel Pantoja y ninguno de los dos ha ido a visitarla. La tonadillera acudió al Hospital Reina Sofía de Córdoba a altas horas de madrugada y de momento nadie puede contar el motivo.

Hace unas semanas, Rivera compartió unas emotivas imágenes de su niñez en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje que dio mucho de qué hablar: «A veces, aunque las cosas no vayan bien, no significa que no eches de menos». Estas palabras sugieren que, a pesar de los problemas familiares, el marido de Irene Rosales aún guarda cariño a algunos miembros de su mediático clan.

¿Cuánto dinero puede ganar el DJ?

En cuanto a su carrera profesional, Kiko Rivera ha encontrado en la música una fuente constante de ingresos. Ya no necesita atacar a su familia en televisión, ahora le reconocen por sus trabajos en el mundo de la música. Aunque su popularidad como DJ ha crecido mucho y eso se nota en su cuenta corriente. Según se ha informado, Rivera gana aproximadamente 18.000 euros en bruto por evento, una cifra que le permite mantener su estilo de vida y seguir invirtiendo en su futuro.

Kiko ha sabido adaptarse a los cambios en la industria musical. Muchos le acusan de estar aprovechándose de la fama de Isabel Pantoja, pero él promete que la gente joven no le conoce por sus apellidos.

Kiko Rivera ha recorrido un largo camino desde sus días más oscuros. Su historia es un testimonio de cómo la determinación y el apoyo adecuado pueden cambiar el curso de una vida. Con una situación financiera sólida y una familia que lo respalda, el DJ mira hacia el futuro con optimismo. Ahora solamente hace falta que se acerque a su madre para completar este círculo tan complicado.