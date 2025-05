Kiko Matamoros cuenta todo sobre el problema de salud que más le preocupa: «No me pasaba…»

Después de varias semanas de especulaciones sobre su estado de salud, Kiko Matamoros ha decidido compartir los detalles de la intervención médica a la que se ha sometido recientemente. A sus 68 años, el conocido tertuliano ha sorprendido a sus seguidores al revelar públicamente la dolencia que venía arrastrando y que lo llevó a ingresar en el hospital el pasado mes de abril. Su participación en La Revuelta fue el momento elegido para contar en primera persona lo que había estado sufriendo, disipando cualquier rumor sobre un posible agravamiento de su estado físico.

La aparición pública del colaborador, acompañado de su mujer Marta López Álamo, captó la atención de todos los presentes. Vestido con su habitual elegancia y con una actitud distendida, no dudó en bromear sobre su reciente paso por el quirófano cuando David Broncano hizo alusión a su excelente aspecto. Fue entonces cuando Matamoros, con su característico tono despreocupado, explicó que había sido operado «del esófago», precisando que sufría de una «acalasia», una afección que dificulta el tránsito de alimentos hacia el estómago. «No me pasaba la comida», confesó, dejando entrever que la situación era mucho más incómoda de lo que había trascendido hasta ese momento.

Aunque muchos desconocían el alcance del problema, lo cierto es que esta intervención no fue una sorpresa para su círculo más cercano. Desde finales de 2024, Kiko ya había compartido que estaba pendiente de una operación que le permitiera recuperar la normalidad en su vida. Por entonces, se refirió a la dolencia como un inconveniente que afectaba directamente a su bienestar diario. «Es una cosa molesta que me hace perder calidad de vida, porque no puedo disfrutar de la comida, pues tengo unas molestias añadidas», explicó en su día. Esta frase resumía el desgaste que había sufrido durante meses, con comidas interrumpidas por la sensación de atragantamiento o malestar estomacal, algo que, lejos de parecer grave, era constante.

El apoyo de Marta López Álamo

El momento de la operación se produjo el 9 de abril, tan solo unas horas después de haber participado en un evento importante para su carrera: la presentación oficial de La Familia de la Tele, el nuevo proyecto audiovisual en el que está involucrado junto a otros rostros conocidos. Pese a posar ante las cámaras y compartir escenario con sus compañeros, su retirada anticipada del evento, visiblemente agotado, fue interpretada por muchos como una señal de que algo no marchaba bien. La confirmación llegó poco después, cuando él mismo compartió una imagen desde el hospital.

La intervención no fue de carácter urgente, como aclaró su pareja, Marta López Álamo, quien también quiso tranquilizar a quienes habían mostrado preocupación por el estado de su marido. «Muy bien, no hemos entrado más en detalle porque él no ha querido, pero era sencillo. La recuperación es programada, nada de urgencia. Está respondiendo muy bien, haciendo vida normal, prácticamente», aseguró la modelo. De esta forma, quiso desmentir cualquier alarma injustificada y confirmar que todo había transcurrido con normalidad dentro del proceso establecido.

En una entrevista concedida a la revista Pronto, Matamoros quiso ir más allá y detalló que el objetivo de la intervención era solventar un problema de paso de los alimentos del esófago al estómago, que ahora ya está controlado. Afortunadamente, los médicos le han indicado que podrá volver a su rutina habitual en cuestión de semanas. «Estoy bien. Ha sido una intervención para solucionar un problema de paso de los alimentos del esófago al estómago, llamado acalasia. Tengo un mes para empezar a hacer mi vida con absoluta normalidad, pero para ir a trabajar podré estar sin problemas en el estreno del programa», ha declarado al respecto.

Kiko Matamoros no abandonará la tele

Lejos de tomarse un descanso prolongado, Kiko tiene la vista puesta en su inminente regreso a los platós, donde se estrenará como uno de los rostros del renovado formato La Familia de la Tele. Pese a su reciente paso por el hospital, el tertuliano ha dejado claro que esta operación no supone un obstáculo para continuar con sus compromisos laborales. Su fortaleza y su predisposición a retomar la actividad cuanto antes han sido claves en su proceso de recuperación, en el que ha contado en todo momento con el apoyo de su pareja y del equipo médico que lo ha atendido.

Esta no ha sido la primera vez que Matamoros se enfrenta a un problema médico que requiere intervención quirúrgica. En el pasado, ya tuvo que ser operado para extirparle la vesícula y, posteriormente, varios tumores benignos localizados en la vejiga. En aquella ocasión, también tuvo que permanecer ingresado varios días tras sufrir una hemorragia. Por fortuna, el diagnóstico fue tranquilizador, lo que le permitió evitar tratamientos invasivos.

El testimonio de Kiko Matamoros sobre su experiencia con la acalasia pone el foco en una dolencia que no suele ser visible, pero que puede condicionar de forma notable la vida de quien la padece. Su sinceridad al abordar el tema en público, sin dramatismos pero sin ocultar el impacto real en su día a día, ha sido bien recibida por muchos espectadores que desconocían este tipo de trastorno. ¿Dará más detalles en su programa de TVE?