Marta Hermoso (35 años), presentada ante los medios como influencer, fue detenida el pasado 2024 tras su implicación en un robo en el hotel Wellington de Madrid. Junto a tres personas más, fue arrestada como por adquirir supuestamente tres relojes, cadenas y dinero en efectivo de Enrique Abascal, un empresario mexicano de 43 años con el que tuvo encuentros hasta en tres ocasiones, tal y como ha destapado este medio.

Debido a su implicación en este caso, la andaluza decidió eliminar cualquier rastro de redes sociales, donde trabajó como… ¿Creadora de contenidos? Tras salir a la luz esta información, algunas personas de su entorno se han pronunciado sobre su detención, como Marta López Álamo, mujer de Kiko Matamoros, que coincidió con ella en varias ocasiones pero no en calidad de influencer.

La verdadera profesión de Marta Hermoso

La ‘influencer’ Marta Hermoso. (FOTO: boommarbellatv.es)

Marta López Álamo, que acumula más de cuatrocientos mil seguidores en su cuenta personal y ha trabajado con varias firmas de moda como imagen, ha reaparecido ante los medios y ha respondido sorprendida sobre la detención de Marta Hermoso que, al parecer, no es compañera suya en el universo 2.0. «Lo primero, es que yo creo que Marta no es influencer. La conozco de la noche. No sabía nada del tema y prefiero no comentar nada. Lo pongo en duda si es presuntamente. No la conozco mucho y no me voy a pronunciar», ha comenzado diciendo. Además, la mujer de Kiko Matamoros ha asegurado que tan solo la ha visto «tres o cuatro veces en su vida» y que «la conoce un montón de gente en Madrid».

Por su parte, el diario El Mundo también ha dado luz sobre la verdadera profesión de la andaluza. Según cuenta este medio, el entorno se refiere a ella como «pequeña Nicolás» ya que durante casi toda su vida ha contado que tenía un estilo de vida que se aleja mucho de la realidad. «Decía que su padre era embajador en algún país del norte de Europa y que su madre estaba muy bien posicionada. Pero no era así, ya que sus padres eran trabajadores normales», han comentado al medio citado.

Marta Lopez Álamo, mujer de Kiko Matamoros. (FOTO: GTRES)

En cuanto a su verdadera profesión, el medio citado (que ha recogido algunos testimonios cercanos a Hermoso) ha asegurado que su entorno no la reconoce a día de hoy por todas las operaciones estéticas que se ha realizado: «Se ha operado muchísimo, de bastantes cosas y eso que siempre fue un bombón». Además, según El Mundo, se habló de que Marta pudo trabajar en el pasado como scort de lujo o chica de acompañamientos para citas sin necesariamente mantener otro tipo de relación: «Alguien la vio en una agencia, pero ella dijo que era una empresa de modelos».