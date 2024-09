Kiko Jiménez decide demandar a Maite Galdeano tras sus graves acusaciones

El conflicto familiar que involucra a Maite Galdeano, su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez ha escalado a un nuevo nivel. Después de que Maite se sincerara en el programa ‘¡De Viernes!’, sus palabras sobre Kiko han provocado una nueva tormenta. El colaborador, visiblemente afectado, no ha dudado en responder desde ‘Fiesta’, donde ha anunciado que tomará medidas legales contra su suegra. Las duras declaraciones de la madre de Sofía han hecho que decida llevar el asunto a los tribunales, asegurando que las acusaciones no quedarán sin respuesta.

Durante su participación en ‘¡De viernes!’, Maite Galdeano se mostró reflexiva respecto a su relación con Sofía. Con un tono pausado, reconoció que había cometido errores en su rol como madre y admitió la necesidad de dar espacio a su hija para que esta pueda tomar sus propias decisiones. Sin embargo, cuando le tocó hablar de Kiko Jiménez y Cristian Suescun, el tono de Maite cambió drásticamente. Con declaraciones que no dejaron indiferente a nadie, criticó a ambos duramente, generando un gran revuelo. Maite no se contuvo y llegó a referirse a Cristian como una «manzana podrida», pero su yerno tampoco salió ileso.

El andaluz no tardó en responder a las acusaciones de Maite Galdeano. Tal y como ha contado, el ataque no solo le ha herido a él, también a su familia y a Sofía. «Las cosas duelen y mucho, sobre todo cuando no es necesario para recuperar a tu hija. Estas cosas te las puedes ahorrar», afirmó. También ha insistido en que su relación con la influencer se basa en el cariño y el respeto mutuo, por eso lamenta que el público pueda llegar a pensar lo contrario en algún momento.

Kiko Jiménez no quiere perder las formas

Kiko ha criticado la poca generosidad que está teniendo su suegra. «Estoy teniendo respeto, pero ella no. Hay un momento en el que el ejercicio de contención es muy complicado», declaró. Afirmó que Maite no mide el impacto de sus palabras y no se da cuenta del daño que puede causar. La situación ha llegado a un punto tal que Jiménez siente que debe tomar acciones legales para protegerse y para poner fin a lo que considera una campaña de desprestigio.

El punto fuerte de la intervención de Kiko Jiménez fue cuando anunció que demandará a Maite Galdeano. «Todo lo que narra es al contrario», sentenció Kiko, negando rotundamente las acusaciones que Maite ha hecho en su contra.

Según él, es Galdeano quien ha estado acosando y faltando al respeto a Sofía. «Tendrá que defender y demostrar todo lo que ha dicho en los juzgados», reiteró Kiko. Según cuenta, tiene pruebas de las presuntas amenazas de muerte que Maite supuestamente le ha lanzado, además de otras acciones que considera inaceptables.

El colaborador destapa los secretos de Maite Galdeano

Un episodio particularmente tenso que Kiko narró fue el de Maite intentando ingresar a la casa de Sofía. Según Kiko, la de Pamplona saltó la valla y comenzó a golpear los cristales de la cocina. Este incidente, que fue acompañado de amenazas previas, fue suficiente para que Kiko llamara a la Guardia Civil y al 112, temiendo por su seguridad. «Yo la vi golpeando los cristales, que se podían romper, y había unos cuchillos y tenedores en la isla de la cocina. A mí me puso nervioso porque había amenazas previas de muerte días antes. Temía por mi vida», desvela en ‘Fiesta’.

En medio de este conflicto, Cristian Suescun también ha sido arrastrado por la polémica. Las declaraciones de Maite, calificándole de «manzana podrida», han sido un golpe devastador para Cristian, quien, según Kiko, se encuentra profundamente afectado. «Cristian ha venido hoy y estaba destrozado», confesó.

El joven ha decidido cortar el contacto con su madre, bloqueándola para evitar las llamadas y mensajes que, según él, son insostenibles. Esta situación evidencia la fractura familiar que ha dejado a Cristian en un lugar vulnerable, sintiendo que siempre ha sido menospreciado por su propia madre.

La postura que ha adoptado Sofía Suescun

Mientras todo este drama sigue creciendo, Sofía Suescun ha optado por un perfil más bajo, evitando entrar en la polémica directamente. No obstante, su silencio no ha pasado desapercibido. Como hija y hermana, se encuentra en una posición difícil, atrapada entre el amor y la lealtad hacia su madre y su pareja. Su apoyo a Kiko sugiere que respalda la decisión de su novio de tomar acciones legales contra Maite. Este silencio estratégico podría ser una forma de protegerse emocionalmente de una situación que, sin duda, le resulta dolorosa.

El conflicto entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y los hermanos Suescun se ha convertido en una saga mediática que parece no tener fin. Las declaraciones incendiarias, las demandas y los episodios de tensión familiar han capturado la atención del público, convirtiendo esta historia en un auténtico drama televisivo. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo termina esta historia.