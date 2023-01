Karlos Arguiñano desvela lo que odia de la tortilla de patata y no es la cebolla

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más importantes del país que ha desvelado que es lo que odia de la tortilla de patata y no es la cebolla. Más allá del eterno debate de si la tortilla de patata debe llevar cebolla o no, Karlos Arguiñano ha ido un paso más allá. En plena promoción de su nuevo libro de recetas, un básico de todo cocinillas amante de la buena cocina, ha manifestado un secreto a voces sobre uno de nuestros platos más queridos.

Lo que odia de la tortilla de patata Karlos Arguiñano

La tortilla de patatas es uno de nuestros platos estrellas. Un low cost saludable que tiene en la patata y el huevo su razón de ser. Con un poco de jamón o queso para acompañar una cena rápida con el pan con tomate de rigor y poco más, disfrutaremos de esta receta centenaria como Karlos Arguiñano.

En una entrevista en la Cadena Ser, el famoso cocinero desveló uno de sus secretos a voces: “La tortilla sin cebolla es campeona de Europa, pero con cebolla es campeona del mundo. Me gustan todas… menos las que venden envueltas en plástico. ¡Anda! No me digas que después de 6 años en la universidad y dos másters, te compras una tortilla envuelta en plástico. ¡Si tardas 25 minutos! El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. La gente que no tiene cariño difícilmente va a hacer feliz a nadie”.

No le gustan nada las que venden en el supermercado, la realidad es que es todo un sacrilegio no prepararla en casa, con lo fácil que es de hacer. Arguiñano tiene una fórmula mágica para conseguir la tortilla perfecta, la regla del 6-3-1 que marca los ingredientes exactos para que quede un plato de restaurante.

Son el número de patatas, huevos y cebolla que debe tener la tortilla de patatas perfecta y cuya técnica ha perfeccionado en años de trabajo. Es una fórmula que nunca falla y que podemos poner en práctica siempre que nos apetezca probar una tortilla de lujo. Lejos de las que venden hechas que nada tienen que ver con las caseras.

El ingrediente que une estos alimentos es un buen aceite de oliva, uno de nuestros tesoros que colaboran en hacernos disfrutar de una tortilla con patatas digna de las que hace Karlos Arguiñano.