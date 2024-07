Jorge Rey ya lo adelantó y empieza a confirmarse: España no está preparada para lo que llega en días

España no está preparada para lo que llega en días, es un fenómeno que ya adelantó Jorge Rey y empieza a confirmarse. Ha llegado el momento de empezar a prepararse para afrontar unos días del mes de agosto que pueden estar especialmente marcados por un tiempo que debemos empezar a ver a lo lejos. Son tiempos de cambios para los que hay que estar especialmente preparado. Sin duda alguna, lo que tenemos por delante es una situación a la que tendremos que enfrentarnos.

El adolescente Jorge Rey tiene muy claro qué es lo que nos está esperando y cómo afrontarlo. Son tiempos en los que tocará estar muy pendiente de una situación que puede ir cambiando por momentos. De una mañana soleada a unos días en los que quizás vuelva la lluvia o incluso empiece a hacer un poco de frío por las noches o durante el día. El mes de agosto tiene sus peculiaridades que puede acabar siendo el que nos acompañe cuando más necesitamos descansar o estamos de vacaciones. Toma nota de lo que te está esperando, el fenómeno para el que pocos están preparados.

Adelanto Jorge Rey lo que llegaría y empieza a confirmarse

Jorge Rey deja muy claro qué es lo que está a punto de pasar y cómo podemos afrontarlo. Es hora de empezar a prepararse para lo peor, estando muy presentes con algunos pequeños detalles que serán los que marcarán el curso de estos días. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante.

España tiene por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer en primera persona lo que está a punto de pasar. Son tiempos de tormentas y lluvias tal y como explicó este experto.

Por lo que, aunque pensábamos que el mes de agosto es aquel en el que podemos empezar a ver algo de luz al final del túnel, la realidad, es que seguiremos con la tendencia que dejamos atrás. Con una ola de calor de protagonista, afrontaremos una situación que acabará siendo la que Rey adelantó hace unos días que ha acabado siendo una realidad. Sin duda alguna, debemos estar muy pendientes de unos cambios con los que la AEMET coincide a la perfección.

España no está preparada para lo que llega en días

Son tiempos complicados en los que tenemos que empezar a ver llegar una serie de elementos que son los que marcarán la diferencia. El mes de agosto en el que tradicionalmente podemos disfrutar de unas vacaciones en las que todo puede ser posible. Para poder organizar nuestros planes debemos estar pendientes de un cielo que trae novedades importantes.

Siguiendo las cabañuelas de Jorge Rey que coinciden con la predicción de la AEMET: La AEMET lanza un aviso por calor extremo: La previsión del tiempo de la AEMET no deja ninguna duda: «En buena parte del país predominará tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados o nubes medias y altas. No obstante, en el área cantábrica se esperan intervalos nubosos, especialmente matinales, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más abundantes en el Cantábrico oriental, sin descartar chubascos durante la madrugada en el alto Ebro, Pirineo occidental y norte de la Ibérica y por la tarde en la Cantábrica. Asimismo, se formará nubosidad de evolución diurna en Pirineos y sistemas Ibérico y Central, con posibles chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en Pirineos. En el valle del Ebro y zonas de la Meseta no pueden descartarse tormentas secas aisladas. También se darán intervalos nubosos en el norte de Canarias e intervalos de nubes medias y altas en Melilla, litoral sudeste y Baleares. Posible calima en ambos archipiélagos y centro y sudeste peninsulares y probables bancos de niebla matinales en interiores de Galicia, Cantábrico y alto Ebro.

Con la llegada de agosto las temperaturas seguirán altas, pero continuarán siendo un elemento a tener en cuenta: «Las temperaturas descenderán en general en la Península y Baleares, acusadamente las máximas en la mitad oriental peninsular y se esperan pocos cambios en Canarias. Pese a los descensos, seguirán superándose los 36 grados en interiores de la mitad sur y depresiones del nordeste peninsular, sin descartar puntos de Mallorca y sur de las islas Canarias, incluso los 40 en zonas del Guadalquivir. Las mínimas tampoco bajarán de 25 grados en el área mediterránea».

El único elemento que puede acabar siendo el que marque un cambio de ciclo importante es el viento: «Soplará alisio moderado en Canarias, con intervalos de fuerte en zonas expuestas. Predominarán vientos de componente norte en la mitad norte peninsular y área mediterránea oriental, en general flojos o moderados, con intervalos de fuerte en Ampurdán. En el resto de la vertiente atlántica, Estrecho y Alborán soplarán vientos del oeste, con intervalos de poniente fuerte en el Estrecho».