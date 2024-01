Jorge Rey lo confirma: un giro inesperado va a sorprender a España

Jorge Rey confirma un inesperado giro inesperado que va a sorprender a España en estos días que están por llegar. Parecerá que el mal tiempo acabará siendo historia, pero cuidado, porque Jorge siempre ha tenido una mirada puesta en un nuevo Filomena.

El joven ha defendido que las altas temperaturas pueden dar paso a un giro radical en un año que se espera que sea el de la recuperación de las temperaturas hacía unos valores normales. La previsión de este adolescente es muy clara, según nos informa desde su canal de El tiempo lo que nos espera no es nada bueno.

Lo confirma Jorge Rey

Las altas temperaturas parece que serán una realidad durante estos últimos días. Estamos a las puertas de un giro radical en el tiempo, una situación nueva que puede traernos unas cifras diferentes a las que serían propias de esta época del año.

Siendo uno de los expertos que no ha dudado en dar algunos datos importantes para todos aquellos que esperan ver el invierno. Hace unas semanas intento alertar de la llegada de un nuevo Filomena que al final se quedó en nada, ya que no dejó la bajada de las temperaturas que se esperaban.

Lo peor parece que está por llegar en algunos puntos del país que parece que acabarán siendo los responsables de este cambio que nos puede afectar a todos. El anticiclón quiere instalarse con fuerza en un territorio en el que parecerá que no llega el invierno.

Especialmente en la parte del Mediterráneo donde las altas temperaturas han acabado siendo una antesala de algo más. Un cambio radical de ciclo que ha podido dejarnos algunas novedades importantes. Una situación que será la que nos afecte de lleno en estos días.

Las temperaturas subirán de tal forma que parecerá que estemos en primavera, en lugar de un invierno al que hemos recibido de forma desigual en algunas partes del país de forma desigual. Por lo que será mejor que dejemos a un lado la chaqueta de invierno y el paraguas, porque parece que no lo vamos a necesitar.

Jorge Rey confirma en su canal de El tiempo que: «En España, un temporal llamado Juan ha dejado efectos por toda España. Estos próximos días los mercurios ascienden a los 20 grados en el sur y a los 15 en el norte. Por tanto, llega el buen tiempo, aunque este lunes 22 se esperan algunos chubascos en la zona del Cantábrico y Galicia, pero sin importancia»

Llega un giro inesperado que sorprende a España

La AEMET confirma una previsión muy similar a la de Jorge Rey. El ascenso de las temperaturas será la gran protagonista de estos días en los que el país se enfrentará a un nuevo desafío climático, temperaturas por encima de los 20º en gran parte del país.

La previsión de los expertos no deja ninguna duda de lo que nos espera: “Tiempo anticiclónico en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas y ausencia de precipitaciones. No obstante, sí se espera abundante nubosidad baja en el oeste de Galicia, meseta Norte, valles de la meseta Sur, Ebro y depresiones del nordeste, que es probable que dé lugar a nieblas matinales, más densas y prolongadas en la meseta Norte. No se descartan nieblas costeras en el norte del área mediterránea. Se prevén intervalos de nubes medias y altas y calimas en Canarias.

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en el sur de Galicia y en la meseta Norte, tendiendo a aumentar en el resto del país, algo más intensamente en el litoral mediterráneo andaluz y litoral sureste”.

Las heladas típicas de esta época del año se irán reduciendo, especialmente en zonas donde la nieve ha hecho acto de presencia, aunque no durará todo lo que tendría que durar. Tal y como advierte esta misma previsión: “Pocos cambios en las mínimas, aunque predominarán ascensos ligeros. Con ello, las temperaturas se mantendrán en valores altos para la época en la mayor parte del país, con heladas únicamente en cotas altas del Pirineo.”

El único fenómeno destacado de estos días será el viento: “Soplará viento del este y sureste en Canarias, con intervalos fuertes. Se espera levante en el Estrecho y Alborán, amainando, tramontana en Ampurdán y vientos del suroeste Galicia, Cantábrico occidental y Baleares. En el resto viento flojo variable.” Por lo que tocará estar pendientes de un tiempo que irá cambiando con el paso de las horas.

La situación puede cambiar, pero de momento, esta semana parece que será de plena primavera, más allá de un tiempo que debería ser invernal. Tendremos que estar preparados para lo peor, según los expertos llegará de forma inesperada y directa. En cualquier momento, podremos volver al invierno con la retirada de este anticiclón.