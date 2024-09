Jorge Rey alerta sobre un drástico giro: esta es la fecha del cambio de tiempo

La fecha del cambio de tiempo que esperabas llega antes, Jorge Rey lleva semanas advirtiendo de lo que está a punto de pasar en España. Tenemos por delante una serie de días en los que quizás nunca hubiéramos imaginado que tendríamos tanto frío. Estamos acostumbrados a que el mes de septiembre sea una continuación del mes de agosto. Con días de calor que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días. Por lo que, al final, necesitamos empezar a pensar en todo lo que llega y en las consecuencias de este importante cambio de tiempo.

Es época de resfriados y de empezar a pensar en ciertos acontecimientos que pueden llegar a ser especialmente preocupantes. Cuando empezamos a sentir estos cambios llegar a gran velocidad, nos damos cuenta de que tenemos por delante una situación que quizás hasta ahora no te habías imaginado. Son días de cambios y de estabilidad que se trunca con la llegada de una serie de frentes y de DANAS que Jorge Rey lleva días o semanas advirtiendo. Una vez más, las cabañuelas toman la delantera en todo lo que está por llegar.

Alerta sobre el drástico giro que llega

Jorge Rey empezó a predecir el tiempo con el método de las cabañuelas y lo hizo de tal forma que nos ayudó a cambiar por completo la manera de ver la predicción del tiempo. Gracias a este adolescente hemos dejado atrás complejos mapas y nos centramos especialmente en estos días en los que parece que todo cambia.

Lo hacemos con la mirada puesta a una situación que puede acabar siendo la que marque estas jornadas del mes de septiembre que nos están acompañando y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Habrá llegado ese día en el que tenemos por delante una serie de elementos que serán los que nos acompañarán.

Dejaremos atrás de una vez por todas el sol y el buen tiempo y emprenderemos el camino del otoño de la mejor manera posible. Buscando esas ganas de estabilidad que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Toca visualizar una situación que quizás nunca hubiéramos esperado o, al menos, no de la manera que lo vemos.

Son tiempos de cambios y de relativa estabilidad que, sin duda alguna, se convertirán en una auténtica pesadilla para mucho. Antes de salir de casa, será mejor que consultes la previsión del tiempo para que no haya ninguna duda.

Esta es la fecha del cambio de tiempo de Jorge Rey

El cambio que querrías haber visto hace días o que esperabas que llegará después de lo esperado, ha acabado siendo una realidad. El experto en el tiempo, Jorge Rey, lleva tiempo advirtiendo de lo que está llegando a toda velocidad que puede ser realmente sorprendente.

Septiembre será el mes de la inestabilidad y de las lluvias abundantes, algo que quizás no esperaríamos, pero ha acabado siendo una dura realidad. Según nos explica este experto que coincide directamente con la AEMET. La previsión no deja lugar a dudas: «Este día se prevé que persista la inestabilidad en el área mediterránea y que la DANA genere algo de inestabilidad en el tercio sur peninsular, aunque tendrá poco impacto. Son probables chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña, sin descartarlos también en el este de Baleares y, ocasionalmente con tormenta, en Andalucía mediterránea, sureste peninsular y sur de la Comunidad Valenciana. Asimismo, se prevé la entrada de un frente atlántico por el norte que dejará cielos nubosos a su paso en el tercio norte y precipitaciones afectando al norte de Galicia, área cantábrica y Pirineos. No se descartan precipitaciones dispersas en el sur de Galicia y norte de la Ibérica. Se prevén mayores acumulaciones en el Cantábrico oriental. Cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto de la Península, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles y nubes altas al sur. Baja probabilidad de bancos de niebla matinales en zonas del extremo norte, Cádiz, sur de Mallorca y sureste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «En la mayor parte del país predominarán los descensos térmicos, más acusados en el interior de las islas Canarias montañosas, y en el norte de Huesca y de Cataluña. Por el contrario, ascenderán ligeramente en el suroeste peninsular y área cantábrica. Las temperaturas quedarán por debajo de valores normales para la época en zonas del interior del tercio norte y del este de Canarias. Alisios con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de Canarias. Viento del oeste en el Cantábrico, con intervalos fuertes en su mitad oriental. Intervalos fuertes de cierzo en el bajo Ebro y tramontana en Ampurdán, y de poniente en el Estrecho. Predominio de los vientos de componente norte en el resto de la Península. Flojos o moderados de dirección variable en Baleares».

Tendremos que sacar el paraguas y el abrigo si tenemos en cuenta lo que nos está esperando y todo lo que tendremos por delante. Con lo cual, Jorge Rey acierta de lleno con una previsión que se ha adelantado en el tiempo.