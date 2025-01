Jorge Rey alerta del giro radical que nos espera en horas: llegan nevadas por toda España

Jorge Rey ha lanzado una nueva alerta que debería preocupar a gran parte de España dado que vamos a notar un cambio importante en el tiempo y todo apunta a que será muy pronto. Aunque enero es, por excelencia, el mes del invierno y las altas temperaturas bien es cierto que todavía no habíamos notado un descenso extremo de las mismas, sin embargo, todo va a cambiar a partir de éste fin de semana.

Tenemos por delante una serie de nevadas que por fin nos colocarán en un cambio que puede acabar generando más de una alegría inesperada. En especial a los amantes de la nieve, pero cuidado porque lo que está a punto de llegar, tendremos que empezar a experimentar precaución en muchos sentidos. Un cambio que puede ser peligroso, de las altas temperaturas de estos días a un marcado descenso de las temperaturas que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. Jorge Rey ha sido el experto que no ha dudado en advertir lo que estaba a punto de llegar en estos días de invierno.

Llegan nevadas por toda España

Toda España se prepara para recibir de golpe un invierno que puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Estamos ante un cambio que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a tener en cuenta lo que nos está esperando.

La nieve hasta la fecha no la hemos visto, pero eso no significa que no termine de llegar, sino todo lo contrario. Tenemos por delante una serie de cambios que realmente pueden acabar generando más de una situación cambiante y peligrosa, sobre todo en algunos puntos del país.

Tenemos que empezar a pensar en lo que está a punto de pensar en lo que nos está esperando y en todo lo que podemos tener en unas jornadas de cambios en los que deberemos empezar a tener en cuenta una serie de elementos que serán fundamentales.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando de la mano de una serie de previsiones del tiempo. La primera, la de las cabañuelas, parece que no falla nunca e indica que a partir de la primera quincena de enero empezaremos a ver llegar el invierno con nevadas significativas.

La alerta del giro radical que lanza Jorge Rey

Jorge Rey ha sido el primero en lanzar esta alerta que nos sumerge en lo peor de una temporada para la que quizás no estamos del todo preparados. Tocará ver qué es lo que nos espera, a partir de esta segunda mitad del mes de enero que parece que llega con cambios.

La AEMET respalda la previsión de Jorge Rey en estos días que tenemos por delante: «Se prevé que persista una situación anticiclónica, de estabilidad, en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y una práctica ausencia de precipitaciones. Únicamente la influencia de una dana mediterránea dejará un tiempo más inestable con cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Baleares y zonas de Alborán, que no se descarta pudieran acabar afectando a otras zonas de litoral de la mitad sur del área mediterránea. También se prevén algunos intervalos nubosos en puntos del Cantábrico y en el norte de las islas Canarias, donde son probables las lluvias débiles en las islas montañosas».

A partir de este domingo y en especial del lunes, empezaremos a ver estos cambios llegar: «Las temperaturas continuarán descendiendo de forma prácticamente generalizada, notablemente para el caso de las máximas en Alborán y depresiones del nordeste, y en general de forma ligera en Baleares y en el resto de la mitad norte peninsular, incluso con aumentos en montañas. Con ello las heladas ganarán aún más extensión e intensidad, afectando a la mayor parte de interiores de la Península, exceptuando al tercio suroeste. Llegarán a fuertes en áreas montañosas de la mitad norte, en especial en Pirineos, sin descartarse localmente en la meseta Norte».

El viento incrementará la sensación de frío.