Jorge Javier Vázquez revela lo más fuerte de Paz Padilla: “Hay que ser mala”

Ya hace algún tiempo que no vemos a la presentadora Paz Padilla en Mediaset, aunque se dijo que volvía, la verdad es que está desaparecida de la cadena. La mala relación de la ex presentadora de Sálvame con sus compañeros era un grito a voces pero no sabíamos que tanto. Jorge Javier Vázquez revela lo más fuerte de Paz Padilla.

El presentador estrella de Mediaset está haciendo la tournée para la presentación de su libro ‘Antes del olvido’, y además habla de su vida y de los entresijos de Sálvame si es preguntado por ello.

En una de las entrevistas que está realizando estos días ha hablado de Paz Padilla. Ha sido con el streamer Malbert, que tiene un podcast llamado ‘Querido Hater’ donde también hace entrevistas.

Allí Jorge Javier ha hablado de todo un poco, desde Rocío Carrasco a la relación con su ex compañera Paz Padilla. El de Badalona no se corta, no lo ha hecho nunca, y por esto suelta lo que piensa. En la entrevista comenta que no tiene relación con la actriz porque no la quiere tener: “no me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella”.

No sólo eso , si no que la califica de “mala”. Si bien no acaba de profundizar en ello. Este video con Malbert estará disponible este jueves 8 de diciembre de forma completa en Podimo, por lo que quizás ha entrado más en ello. El conductor de Sálvame ha añadido a esta frase que “Mala es poco. Pero bueno, todo cae por su propio peso. Se va a encontrar con otro abajo. Un beso, Paz”. Y ello siempre en tono de risa junto al streamer.

Aunque la actriz está alejada de toda polémica, seguramente le preguntarán por ello, y toca esperar su respuesta. No sabemos si lo dejará pasar, esperará un tiempo más calmado para responder o lo hará en su cuenta de Instagram con humor.

Cuando es preguntada por su ex compañeros de Sálvame, Padilla siempre lo ha esquivado, aunque en algunas entrevistas ha hecho referencia al programa, pero no ha hurgado en la herida, algo que todos quieren saber, como cuando abandonó el plató sin volver en su enfrentamiento con Belén Esteban y su conducta sobre las vacunaciones contra la Covid 19. Ahora es complicado que conteste, puesto que está volcada en su presente y futuro profesional.