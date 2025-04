Jessica Bueno responde a Jota Peleteiro y suelta la bomba: «No me quedaba más opción»

Los últimos meses han sido especialmente complicados para Jessica Bueno. La modelo y empresaria ha atravesado un período de cambios significativos en su vida personal, marcado por la reciente ruptura con Luitingo y las polémicas declaraciones de su ex marido, Jota Peleteiro. En medio de la tormenta mediática, Jessica ha decidido romper su silencio y responder de manera firme a los comentarios del futbolista, dejando claro que su única opción era hablar. Ha sido muy clara y ha recalcado: «No me quedaba otra opción». Asegura que intentó luchar por su matrimonio, pero se dio cuenta de que no servía para nada.

A través de su cuenta de Instagram, Jessica ha compartido un mensaje que muchos han interpretado como una clara indirecta tanto a Luitingo como a Peleteiro. En el vídeo publicado, la modelo aparece sonriente, transmitiendo serenidad, mientras acompaña la imagen con un texto cargado de significado: «La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas, eso es felicidad. La conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida».

El golpe en la mesa de Jessica Bueno

En su publicación, la influencer también quiso agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores en este tiempo difícil. «Gracias por vuestro apoyo desde la distancia. Sigo caminando, a lo mío, cuidando de mi burbuja, de mi realidad, de mis ganas de vivir y luchar por mi futuro para poder dar la vida que merecen los que más quiero», ha expresado con rotundidad. Sus palabras reflejan una determinación inquebrantable por seguir adelante, priorizando su bienestar y el de sus hijos.

Uno de los fragmentos más significativos del comunicado fue cuando Jessica afirmó que «los que me conocen saben que valgo más por lo que callo que por lo que hablo y cuando he hablado ha sido porque no me quedaba más opción». Con esta frase, la sevillana dejó entrever que su reciente intervención pública no fue una decisión tomada a la ligera, sino una respuesta necesaria ante la situación.

Además, el mensaje estuvo acompañado de la canción Mi Dignidad de Manuel Carrasco, lo que muchos interpretaron como una declaración de principios, reafirmando que su integridad y valores no están en juego.

Jessica Bueno no solo se pronunció a través de redes sociales, también participó en el programa ¡De Viernes!, donde se abordaron las palabras de Jota Peleteiro en su reciente aparición televisiva. Durante la entrevista, el ex futbolista ofreció su versión de los hechos sobre su matrimonio y ruptura con Jessica, describiendo la relación de una manera que la dejó en una posición incómoda y generó una fuerte reacción por parte de la modelo.

Jessica Bueno no está de acuerdo

Visiblemente afectada, Jessica rebatió cada una de las declaraciones de su ex. «Todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, contándolo dentro de su realidad», afirma en un tono contundente. La empresaria ha explicado que Peleteiro se victimizaba para hacerla sentir culpable y que su relato estaba distorsionado. «Parecía como si estuviéramos juntos y me hacía sentir culpable de todo», añade.

Jessica también ha hablado sobre la dinámica de poder en su relación, revelando episodios de manipulación emocional. «Me chantajeaba, me hacía sentir que era una mantenida», confesó, explicando que durante años aguantó situaciones difíciles por miedo a quedarse sola. «Yo me quejaba de no tener a mi marido, de ese cariño, ese amor. Me daba miedo quedarme sola, no quería perder mi familia», relata con honestidad.

Uno de los puntos más controvertidos de las declaraciones de Jota Peleteiro fue cuando insinuó que Jessica había obstaculizado su relación con el hijo mayor de la modelo. Ante esta afirmación, Jessica respondió con contundencia: «Es una auténtica mentira, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, sobre todo de usar a mi hijo mayor cuando sabe que si yo he aguantado en esa relación un montón de años y de faltas de respeto, era para no separarlos».

Las acusaciones contra Jota Peleteiro

Jessica también rememoró momentos dolorosos de su relación, incluyendo su experiencia en el parto de su hijo menor. «Mientras yo estaba esperando a que naciera mi hijo, él estaba en la silla con el móvil y pasaba de mí», contó, evidenciando la frialdad con la que se sintió tratada en momentos clave de su vida.

La antigua concursante de Gran Hermano VIP ha dejado claro que no permitirá que el pasado siga afectando su presente y futuro. Tras su participación en ¡De Viernes! y su comunicado en redes sociales, su postura ha quedado más que clara: está decidida a seguir adelante con su vida, centrada en su bienestar y en el de sus hijos. Su fortaleza y determinación han sido aplaudidas por sus seguidores, quienes han destacado su valentía al hablar abiertamente de lo que ha vivido. El problema es que la polémica todavía no ha terminado porque, según lo previsto, Jota Peleteiro dará una nueva entrevista en Telecinco.