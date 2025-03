Jota Peleteiro confiesa el verdadero motivo por el que no quería separarse de Jessica Bueno

«Estos dos últimos años han sido un auténtico calvario», ha sentenciado Jota Peleteiro. El ex futbolista ha guardado silencio mucho tiempo y ha preferido mantenerse al margen de todos los comentarios y críticas que han ido contra su persona, tanto de la que fuera su mujer y madre de sus hijos, Jessica Bueno, como del entorno de esta. Tras las duras y sentidas palabras de la modelo que no pudo contener las lágrimas al conocer detalles de la ruptura con su novio Luitingo y no dudar en recriminar el mal comportamiento y actitud del deportista frente a su divorcio y las amenazas de llevar todo a los tribunales y ser el juez el que decida, Jota ha querido acabar con todo y dar su declaración más sincera.

«He pasado de ser el mejor padre del mundo a ser el peor padre y persona de la historia solamente por un divorcio», ha expresado en ¡De Viernes!, antes de manifestar que ha decidido dar un paso al frente y dar su versión sobre lo ocurrido. «Necesitaba sacar todo lo que llevo dentro, porque creo que la gente tiene que ver el otro lado de la balanza», ha confesado en el programa de Mediaset. Su necesidad de contar la verdad y dejar de lado lo que asegura que son mentiras le ha hecho afirmar que su ex pareja no está pensando en sus hijos. «Solo piensa en destrozarme o conseguir una cosa irreal».

Jota Peleteiro. (Foto:Mediaset)

Esto ha llevado a abordar los diferentes asuntos que se han puesto en duda desde que comenzó su proceso de divorcio. Tras la separación se puso sobre la mesa un acuerdo por el cual, si Jota no se hacía cargo del alquiler de la casa familiar, el pago de los colegios de los niños y de una suma compensatoria para la modelo de 3.000 euros, así como la correspondiente manutención de sus hijos, este no podría volver a verlos, al menos eso dice el deportista. «Firmé un acuerdo de divorcio de 15.000 euros por presiones y amenazas», manifestaba el centrocampista, dejando entrever que Jessica le obligó a firmar dicho documento bajo amenazas de no ver a Fran, el hijo mayor de esta. Lejos de aceptar esta versión, la televisiva rotunda ha relatado en el estudio de ¡De Viernes!, que. «Él firmó el acuerdo porque tenía mucha prisa para que yo me fuera de la casa familiar».

La historia ha contado con las dos versiones de un lado y otro, Jessica negando la parte de Jota y Jota la de Jessica. El nativo de A Pobra do Caramiñal ha detallado que durante meses hizo esos pagos mensualmente, pero que por desgracia se quedó sin la liquidez suficiente para seguir haciéndolo. Fue entonces cuando le pidió a la modelo un nuevo acuerdo más comprensivo, pero ella no accedió. «Yo me he encargado de todo lo que necesitaba su hijo mayor. «Ahora todo le parece poco y no para de atacarme», ha continuado diciendo en su entrevista Jota, revelando que no sólo se encargaba del niño, sino también de la familia de la que era su mujer.

Jota Peleteiro en de ‘De Viernes».(Foto:Mediaset)

»He sido el primero que le regalaba un coche a mi padre por su cumpleaños, y Jessica me obligaba a regalarle uno a su padre. He pagado sueldos a la familia de Jessica durante años», ha puntualizado antes de, tajante, expresar su descontento diciendo «creo que alguien de la familia le debía haber dicho ‘hay unos límites en la vida, lleva 10 años ocupándose de nosotros, arreglando casas, coches, sueldos para todo el mundo… eso me ha dolido’». Ha sido en ese momento cuando Jessica, por primera vez en todo lo relatado, ha reconocido que es cierto, pero añadiendo que «mi madre nos ayudaba mucho con los niños, pero yo nunca le pedí nada».

Jota Peleteiro y Jessica Bueno en el plato de ‘De Viernes».(Foto:Mediaset)

Entre negaciones y reproches, e incluso alguna salida de tono en el plató del programa, Jota ha hablado del motivo real por el que se separaron. A diferencia del idílico matrimonio que parecían ser, su relación fue una auténtica montaña rusa llena de subidas, bajas y baches por el camino. Jessica Bueno ha mantenido que fue una infidelidad por parte del futbolista lo que le llevó a poner punto y final a su romance, pero la versión de Jota Peleteiro es diferente. El deportista ha contado que se sintió retenido, que estaba «acorralado» y que por eso, entre otras cosas, quiso acabar su unión.

«Hay cosas que no me gustaban. Intento separarme muchas veces, pero nunca me atrevo a comentárselo porque me amenazaba con no volver a ver a su hijo», ha contado, afirmando que «la relación estaba tan dañada, que iba a afectar a los niños porque se estaba perdiendo el respeto delante de ellos». Tanto fue así que el joven ha narrado que tuvo que pedir ayuda y seguir un tratamiento porque estaba muy mal. Ha reconocido que, a su parecer, Jessica no fue justa con él, ni entonces, ni ahora, y que por eso todos estos años están «siendo un calvario».

Jessica Bueno en el plato de ‘De Viernes».(Foto:Mediaset)

Un calvario que también asegura vivir Jessica, que ha escuchado desde el plató de ¡De Viernes! Las declaraciones de Jota anunciando que no tiene miedo y manteniendo su postura y opinión, exclamando que «todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, tergiversado, contándolo dentro de su realidad». La modelo no teme que la versión de uno y otro sea tan diferente, sino que ha recordado que «hay una denuncia aceptada que sigue adelante. Todo eso lo tendrá que demostrar ante el juez» y ha zanjado dolida que «he aguantado muchísimas cosas e igual que él dice que tiene, yo tengo muchísimo también».