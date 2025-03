Jota Peleteiro se sentará este 28 de marzo en ¡De Viernes! para conceder una de sus entrevistas más reveladoras. El futbolista retirado dará su versión de su ruptura con Jessica Bueno que, en varias ocasiones, ha denunciado públicamente a su ex por no pagarle lo que le corresponde de la manutención de sus hijos, Jota y Alejandro: «Dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París». Sin embargo, la realidad es que el gallego tiene un importante imperio con un patrimonio de 700 millones de euros, varias propiedades y cinco empresas en activo.

El importante patrimonio de Jota Peleteiro y sus negocios

Aunque fue en el 2022 cuando Jota Peleteiro decidió colgar sus botas con tan solo 30 años, en el 2021 el de Galicia dejó de jugar al fútbol tras su temporada con el Deportivo Alavés, su último equipo. Una decisión que supuso dejar de firmar contratos millonarios. No obstante, detrás de este movimiento, el ex de Jessica Bueno tuvo entonces en mente continuar en el campo empresarial con un negocio con el que ha generado mucho dinero.

En septiembre del 2023, el ex futbolista se inscribió en el Registro Mercantil como Administrador Único de varias empresas apoyadas por la Xunta de Galicia. Entre ellas, Groinn, una empresa que requirió de un capital social de 400.000 euros de tecnología agrícola que ayuda a los trabajadores a monitorear sus cultivos gracias a la Inteligencia Artificial y que optimiza la fertilización de la tierra, entre otras de sus funciones y que se ha expandido mundialmente. «Invertimos mucho dinero sin saber si iba a funcionar al ser una idea completamente novedosa. Me siento muy orgulloso porque mucha gente me decía ‘esto es una locura (…). Nuestras proyecciones dicen que obtendremos más 1.000 millones de libras (más de 1.200 millones de euros) de ganancias (…). Estamos en negociaciones con muchos gobiernos de todo el mundo porque quieren la tecnología y somos líderes de la industria. Estamos hablando con grandes empresas en Estados Unidos y estamos avanzando más rápido de lo que pensábamos», dijo en una entrevista en The New York Times, que estimó que el valor de esta empresa en 2025 aumentaría a 725 millones de euros.

Además de este negocio, el de Galicia también es administrador de 194 Management SL., King Jota Galicia SL., Rammalloc Sports SL. y Ramalloc Innovation Corporation SL.

La vivienda de la que se quiere desprender

A todo ello hay que sumar las propiedades que tiene el futbolista retirado más allá de sus negocios, como su casa de Munguía, en Bilbao, que aún no ha vendido y cuyo objetivo es recaudar por ella casi tres millones de euros. Una vivienda de 300 metros cuadrados en una parcela de 4.000 metros que cuenta con todo tipo de lujos, cuatro habitaciones, cuatro baños, gimnasio, sauna e incluso solárium. Un domicilio que se encuentra en La Bilbaína de Munguía, una exclusiva urbanización a las afueras de la ciudad.