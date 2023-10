Las indignantes declaraciones del ‘streamer’ ElMillor sobre la depresión: «Lo que tienes es un retraso»

El streamer ElMillor ha desatado la polémica en redes sociales después de cargar contra las personas que padecen problemas de salud mental. «Cuando me viene alguien y me dice que se ha intentado suicidar pienso que es gilipollas», ha dicho en una retransmisión desde su canal en Twitch.

Unas declaraciones indignantes que han causado el enfado de muchos de sus seguidores. «Hay comportamientos y comentarios que no se deberían permitir en la plataforma», ha llegado a decir un internauta al respecto.

Cabe destacar que la plataforma Twitch ha bloqueado ya seis veces la cuenta de este streamer. Muchos de los usuarios han pedido a la plataforma que suspenda su perfil.

Frank Cuesta responde al streamer

Tras las declaraciones del streamer, Frank Cuesta no ha tardado en hacer un vídeo para responderle. En la grabación le recrimina su actitud y califica sus declaraciones como «lamentables». «Despojo humano, quién te crees por jugar al League of Legends o al Minecraft, quién te crees que eres para criticar a cualquier persona que tenga una enfermedad mental. Tú quién eres, mándame tu currículum, dime lo que has hecho en la vida, dime socialmente qué has aportado a la sociedad aparte de jugar juegos», ha declarado en el vídeo.

Posteriormente hacía referencia al tipo de público que ve a este influencer: «Que te vean chavalitos que luego reciben la información de que si alguien se intenta suicidar y no lo consigue es un subnormal o un tonto. ¿Qué eres?, yo sé lo que soy yo, un tío que era entrenador de tenis al que le gustan los bichos, pero lo que no voy a hacer jamás es hablar de algo que realmente no tengo ni idea».

Ante esta contestación el streamer ha respondido a Cuesta diciendo que «no va a pedir perdón», y más tarde en directo volvió a recalcar el mensaje que previamente había dicho: «No voy a disculparme de absolutamente nada. Tú y todas las personas que se han ofendido me podéis comer toda la polla».

18:00🇪🇸 1:00🇰🇷 reacciono al video de frank en directo 🫡 aún así antes de haber visto el vídeo me gustaría decir que lo siento a todos los que os habéis sentido ofendidos por mis comentarios, lo siento por vuestros padres por haber criado a unos hijos tan retrasados que lo… — Spooky ElmilloR 🎃 (@Elmiillor) October 16, 2023

Se enzarzó con la Policía

El pasado mes de septiembre ElMillor también causó polémica al tener una disputa con la Policía de Andorra, a los que acusó de «putos subnormales». «No sé si tienen que pasar un test de gilipollas, de pringado y de amargado porque vaya barbaridad», concluía: «Si eres policía, eres realmente gilipollas. No hay más» declaraba en un vídeo subido a la red social X (Twitter). La policía y la fiscalía andorrana está analizando si la publicación es punible de delito de odio contra el cuerpo de Policía.