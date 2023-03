La verdad ha salido a la luz. Una colaboradora de ‘Sálvame’ ha destapado un romance que dará mucho de qué hablar. Según su información, hay un cantante de ‘Operación Triunfo’ que se ha enamorado de una mítica actriz de ‘Los Serrano’.

Un concursante de ‘OT’ enamorado de una actriz de ‘Los Serrano’

Estamos hablando del famoso Alfred García, quien mantiene una relación sentimental con María Hervás. Esta última interpretaba a Susana en la mítica serie protagonizada por Antonio Resines. Empezó a trabajar en el proyecto en 2007 y no tardó en llamar la atención de todos.

Laura Fa asegura que la pareja va en serio y ha transmitido la información como solamente ella sabe hacerlo. “Hay una nueva pareja incipiente en el panorama musical y del artisteo. Alfred García tiene nueva pareja y su nombre va a sorprender a todos porque es una actriz que ahora está pisando muy fuerte, tanto en el mundo del teatro como en el de la televisión”. Laura se estaba refiriendo a María, quien en los últimos años ha ganado mucha repercusión en la industria de la televisión.

María Hervás intenta huir de los rumores

María está en el mejor momento de su carrera profesional y no le interesa estar vinculada a ciertos asuntos, por eso quiere huir de los rumores. Cuando le han preguntado ha contestado con una sonrisa, no ha entrado a confirmar ni a desmentir la información de Laura Fa.

“Es una conjunción un poco peculiar, así que nos pondremos a investigar en qué momento sus vidas se cruzaron. Veremos si esta relación sigue adelante, si es seria o por el contrario no cuaja. Pero a ciencia cierta sabemos que se muestran en público como pareja, no dudan en besarse y acariciarse allá donde van”, informó la colaboradora de ‘Sálvame’.

La respuesta de la actriz

Aunque no lo ha negado, María Hervás no ha dado una respuesta clara y concisa. “Yo me río, sobre todo y fundamentalmente porque es muy gracioso. Es la primera vez que me pasa”, declaró la actriz. Después de este comentario hubo mucha confusión. Todo hace pensar que la pareja no quiere confirmar la relación para no vincularse con la prensa del corazón. Los dos piensan que este tipo de escándalos puede perjudicar o empañar sus carreras, que son brillantes.

Alfred García ha optado por el silencio

María, a pesar de no querer formar parte de la crónica social, tiene muy buena relación con la prensa y en su momento explicó por qué no quería hablar de este asunto. “Para preservarme de cara al futuro, con quien sea ycuando sea, he decidido lo que creo que lo más saludable para mí. He elegido la protección más grande que me puedo dar, que es no comentar nada”. Alfred ha seguido sus pasos y él tampoco se ha manifestado en público.