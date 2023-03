Alfred García no decepciona con ‘Corazón’, su nuevo single

Alfred García, hace tan solo unas horas, anunció por sorpresa que este viernes 3 de marzo saldría su nuevo single revolucionando a sus fans. Su título es Corazón y en él muestra una nueva faceta suya que no ha decepcionado a sus seguidores.

Este tema es el primero del catalán tras su paso por el Benidorm Fest 2023 y ha decidido hacer un cambio completo de registro. Con él deja atrás sus clásicas baladas y opta por un estilo más moderno repleto de rimas y fraseos creado con la ayuda de Andy Clay, Nabález y Valentina Rico. Este cambio también se nota en el estilismo y puesta en escena.

En Corazón el artista utiliza la ironía para contrarrestar el dolor provocado por una ruptura y también las mentiras para auto engañarse y hacerse creer a él mismo que ya no sigue queriendo a la otra persona. Un ejemplo del uso de esa ironía es esta frase del estribillo: “Casi no te extraño, solo cuando respiro. No fue para tanto, apenas fuiste un tiro directo a mi cora, cora, cora, corazón”. Este es tan solo un pequeño fragmento de los tantos que tiene la canción.

El videoclip oficial es bastante sencillo en su narración y ejecución. En él, Alfred llega a lo que parece ser una sala de ensayos en la que se encuentra él solo junto a una guitarra y una batería. En cierto momento se apagan las luces y se encienden neones rojos que hacen tan distintivo a este trabajo. Al final, se ve como el artista sale de este escenario a la luz del día y se dirige hacia la nada.

Corazón, el nuevo sencillo de Alfred García, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Una canción de lo más sorprendente con la que el catalán se atreve a ir más allá de su zona de confort.