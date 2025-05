Rocío Dívar (PP) noquea a Alegría: «La SER, a la que ustedes han dado 8,3 millones, ¿no informa objetivamente?»

La senadora del Partido Popular, Rocío Dívar, acorraló a la ministra Pilar Alegría durante la comparecencia de esta última en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Dívar puso contra las cuerdas a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno cuando esta cuestionó la objetividad de medios de comunicación como OKDIARIO, el medio que destapó el escándalo de la juerga de Ábalos en un Parador de Teruel.

Durante su intervención, Alegría había señalado que OKDIARIO recibía actualmente «más de 100.000 euros» del Gobierno de Aragón, sugiriendo una relación entre este financiamiento y las críticas hacia ella, especialmente en relación con los supuestos hechos ocurridos en el Parador de Teruel en septiembre de 2020.

Ante estas insinuaciones, Dívar preguntó con contundencia: «¿Usted consideraría que, por ejemplo, los periodistas de la Cadena SER no informan objetivamente sobre el Gobierno de Pedro Sánchez porque han recibido 8,3 millones de euros?», dejando a la ministra visiblemente incómoda.

Alegría reculó e intentó matizar sus palabras pero lo hizo mintiendo: «Yo no he hecho ningún juicio de valor. Simplemente he dicho que ese medio digital en estos momentos, como nunca había pasado en la historia de Aragón con otros gobiernos, había percibido nunca recursos».

Dívar también preguntó a Alegría si las informaciones publicadas por el Diario de Teruel sobre estos hechos eran falsas, a lo que Alegría evitó responder directamente, insistiendo en que «esa fiesta no se produjo» y que si alguien tiene pruebas debería «denunciarlo en sede judicial».

La senadora popular concluyó su intervención afirmando que «toda la maquinaria del PSOE y del Gobierno se ha empeñado en ocultar» lo sucedido aquella noche, y acusó a Alegría de ser parte de «una estructura institucional al servicio del encubrimiento».

¿Entre los huéspedes?

Durante el turno del PP, la senadora aragonesa ha preguntado a Alegría si se cruzó con otros huéspedes que estaban alojados aquella noche en el Parador de Teruel, a lo que la actual ministra ha respondido que sí que había muchas personas cenando en ese alojamiento.

«Con lo cual, algunas de ellas podrían haber sido perfectamente invitadas del señor Ábalos, aunque usted no lo supiera», ha apostillado la senadora del PP, a lo que la ministra ha replicado que, bajo esa misma hipótesis, «es posible que esas personas que estaban cenando allí fueran ciudadanos de la ciudad de Teruel que habían ido a cenar».

Sin embargo, la senadora del PP ha insistido en este tema a la ministra, apostillando que si ella es «capaz de distinguir a una mujer que ejerce la prostitución», mientras que Alegría ha pedido algo más de nivel en las preguntas.