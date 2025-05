Alarma de los pescadores por el pez que lo pone todo en peligro: «Cada vez son más grandes y…»

Hay un pez que lo pone todo en peligro, los pescadores lanzan una voz de alarma son cada vez más grandes. Estos expertos en el arte de conseguirnos un manjar imprescindible para nuestro día a día, han dado un dato que pone los pelos de punta. Cada vez más tienen merito conseguir una buena cantidad de este alimento que les permita ganarse la vida en estos tiempos complicados y gastos que se disparan por momentos.

Los peces llegan a nuestras embarcaciones, pero cuidado, también representan un peligro para las mismas, para el que debemos empezar a estar preparados. Tocará saber en todo momento qué se puede hacer contra una amenaza que va en aumento y que realmente puede suponer un cambio de ciclo destacado. Los pescadores han sido los primeros en detectar un pez que pone todo en peligro, es importante estar pendientes de este tipo de animales que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Un giro radical en la manera de pescar es lo que podemos tener en estos tiempos que corren, los pescadores hacen saltar esta importante alarma.

Cada vez son más grandes este tipo de peces

La pesca es una de las actividades más importantes de nuestro país, eso quiere decir que tendremos que empezar a prepararnos para recibir una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos.

Tocará ver qué es lo que nos depara el paso del tiempo y hacerlo de una manera que quizás hasta el momento no hubiéremos esperado en temas de alimentación. Hemos visto la lucha de un sector para sobrevivir y lo hemos hecho de tal forma que quizás hasta la fecha no hubiéremos ni esperado este cambio que puede ser clave.

Los pescadores conocen muy bien un mar que nos está dando más de una sorpresa, en especial en estos días en los que parece que cada uno de los elementos que lo forman acabarán siendo esenciales. En estos días en los que los pescados de determinadas especial escasean.

Debajo del mar hay una amenaza que puede acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones y que sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un tipo de pesca que tiene un problema añadido. Este pez es cada vez más grande.

Los pescadores hacen saltar la voz de alarma ante este peligro

El siluro es una especie invasora que representa un riesgo para los pescadores y hasta para la población. Teniendo en cuenta que estamos ante un tipo de pescado que es cada vez más y más grande, pudiendo provocar más de un problema a la población y a los ríos en los que se establece.

Los expertos de leurre de la pêche nos explican que: «El siluro es un pez de agua dulce víctima de muchos prejuicios. Su extraordinario tamaño hace que sea a la vez codiciado para la pesca deportiva del siluro y rechazado por su posible impacto negativo sobre otros peces. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Es el siluro una especie perjudicial? Oímos todo tipo de modas sobre este pez. Como muchos carnívoros, el siluro se alimenta de peces y cangrejos de río. A primera vista, su dieta es similar a la de otros carnívoros. Sin embargo, se plantea la cuestión de cuánto come realmente el animal. Como muchas especies de peces, el siluro es depredadores. Se alimenta de otros peces como el sargo, la cucaracha y la carpa. Al igual que el lucio, el siluro no duda en atacar a otros siluros. Es un pez autorregulado. Sin embargo, los peces no representan toda su dieta. El siluro es un pez oportunista que se alimenta de lo que encuentra. Cangrejos de río, moluscos, pequeños mamíferos y anfibios (ranas, tritones) forman parte de su amplio menú. Además, debido a su escasa visión, no siempre pueden elegir qué comer. Las muestras estomacales tomadas por Jean Claude Tanzilli en varios peces del Tarn revelaron la presencia de aves, así como de compresas y toallitas higiénicas. Aunque el siluro es un pez grande con una gran necesidad de alimentarse, dudo que se sienta atraído por la basura común. Como muchos otros peces, el siluro es un depredadores oportunista que se alimenta de lo que encuentra. Por eso no pescará siluros con el mismo cebo en el mismo biotopo».

Por lo que, es realmente un animal que se ha convertido un problema en gran parte de Europa. Son muchos los que apuestan por esa pesca controlada que puede acabar con ellos, pero los pescadores ya han lanzado la voz de alarma. Cada vez son más grandes y están mejor alimentados, debemos preguntarnos qué hacer con estos especímenes que baten récords de tamaño.