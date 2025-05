First Dates, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y no es para menos, puesto que cuenta con un excepcional equipo que siempre consigue sorprender a los espectadores. El pasado miércoles 21 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, conocieron a Johana, una integradora social de 28 años que llegaba desde Tenerife. Entre otras cuestiones, sorprendió con su impresionante historia de superación: «Me falta una pierna. Es de nacimiento, porque hubo una malformación en el parto». El presentador se pronunció: «Eres muy fuerte de mente», a lo que la soltera respondió lo siguiente: «Sí, la vida me ha enseñado que o eres fuerte o te hundes». Además, Johana quiso dejar claro algo: «Yo no busco ni dejo de buscar, vengo aquí para que me encuentren».

Su cita para esa noche era Kevin, un auxiliar de enfermería de 29 años que también llegaba desde Tenerife. Entre otras cuestiones, aseguró que estaba más que acostumbrado a «vivir pisando lava»: «Meto la pata muchas veces pero, con los años, lo he ido perfeccionando». Su objetivo era conocer a una persona tranquila, divertida y con conversación. La primera impresión de ambos fue excepcional. «Está buenísimo, me llamaron la atención sus ojos y la boca», reconoció ella ante las cámaras de First Dates, mientras él fue más allá: «Es una chica atractiva». La velada comenzó, y las risas y la complicidad entre ambos no faltaron. «Yo tenía pocas expectativas, pero cuando vi que el chico era majo, como yo, guapo, trabajador y humilde me quedé loca», ha confesado la canaria. Al sentirse cómoda, Johana quiso sorprender a Kevin con un asunto completamente inesperado: «Cuéntame alguna locura que hayas hecho. Yo hice parapente y le tengo miedo a las alturas».

Y añadió: «Intenté también hacer paracaidismo, pero me dijeron que no porque no tenía donde agarrar por mi discapacidad». El soltero estaba fascinado con la forma de ser de su cita: «Para mí que tenga una discapacidad y que le falte una pierna no es ningún problema. No es algo que me eche para atrás», aseguró, con contundencia.

En ese preciso instante, Kevin se animó a confesar su mayor locura: «Tengo una muy graciosa con mi madre. Volviendo de fiesta una noche la llamé y lo que se me ocurrió decirle es que atropellé a una señora y que la tenía dentro del maletero», contaba. Algo que sorprendió a Johana, pero de manera muy positiva.

«Mira que a mí me gusta el humor negro, pero tú te pasaste de nivel. Yo soy retorcida, pero tú me ganas», aseguró la canaria. Él no tardó en ir más allá: «A día de hoy ella lo cuenta como una de sus mejores anécdotas». La complicidad entre los dos era cada vez más evidente, hasta tal punto que ella dio el paso de sincerarse sobre sus fracasos amorosos.

Pero no todo quedó ahí, ya que se abrieron a la hora de hablar del terreno sexual. En la decisión final en First Dates no hubo muchas sorpresas. Y es que los dos canarios estuvieron más que de acuerdo en tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión, para conocerse mucho más y ver qué ocurría entre ellos.