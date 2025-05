No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado miércoles 21 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, conocieron a Alejandro, un vigilante de seguridad de 33 años que llegaba desde Palma de Mallorca. Entre otras cuestiones, reconoció que su única pasión en la vida eran los fenómenos paranormales: «Es una ciencia inexacta. Por mucho equipo que tengas, no te asegura que puedas tener un contacto», explicó. Además, quiso llevar al programa dos aparatos que utiliza en sus exploraciones.

«Podemos encontrar pruebas en cualquier lugar. Yo he llegado a la conclusión de que convivimos con ellos», aseguró. «¿Cómo te gustan las chicas? ¿Alienígenas?», alcanzó a decir Carlos Sobera. El soltero no dudó en responder con contundencia: «No tengo un gusto concreto, pero para que me llame la atención me tiene que sorprender». Su cita para esa noche era Cynthia, una camarera de 30 años que llegaba desde Linares (Jaén) y se definía como una chica «muy espiritual»: «Todos somos energía y la energía nunca para de moverse. Según en qué sintonía estemos, pues la vida es más bonita o más fea». Después de haber vivido numerosas desilusiones en el ámbito amoroso, Cynthia llegaba al programa con ganas de enamorarse. La primera impresión de ambos fue bastante positiva. «Me han llamado la atención los ojos que tiene, son curiosos. Es muy mona», comentó el mallorquín ante las cámaras de First Dates.

Después de unas primeras palabras, Carlos Sobera acompañó a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Alejandro dio el paso de romper el hielo de una forma peculiar: «Te vas a quedar un poco loca… ¿Qué piensas sobre los fenómenos paranormales?», preguntó, sin tapujos.

«Pienso que existen», respondió Cynthia. Al ver que tenía interés en este asunto, Alejandro tuvo la confianza suficiente para hablar sobre su afición. «Cada uno tiene sus gustos y a mí me ha llamado la atención porque es algo que no conozco», comentó la soltera ante las cámaras del equipo. Él, por su parte, fue más allá: «Me ha dado la sensación de que no le desagrada el mundo y que tiene curiosidad».

Durante la velada, la soltera dijo lo siguiente: «Pregúntame algo normal, que antes me has hecho una pregunta muy rara». Fue entonces cuando el mallorquín quiso saber sobre sus estudios y su trabajo. Ella respondió que se consideraba una persona muy cambiante, y que le fascinaba «saber de todo y de nada». Tras sus palabras, Alejandro comenzó a mostrarse de lo más positivo: «Creo que es pronto para decirlo, pero creo que podemos encajar».

En un momento dado, tras la cena, los solteros pasaron al reservado en busca de intimidad. Así pues, Cynthia aprovechó para intentar encontrar campos electromagnéticos para tratar de comunicarse con alguien del más allá. No hubo suerte, pero esa acción hizo que el acercamiento con su cita fuese aún más evidente: «Este chico tiene una energía bonita». Así pues, en la decisión final en First Dates, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita.