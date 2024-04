Barcola reconoce que buscó la expulsión de Araujo

Bradley Barcola fue el hombre que cambió la eliminatoria del Paris Saint-Germain ante el Barcelona. En el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, corría el minuto 3o de partido cuando el francés corría solo ante Ter Stegen… Y el final ya lo conocemos todos, pero ahora ha reconocido que buscó la tarjeta roja de Araujo. Una tarjeta roja que dio un giro de 180 grados al partido y que posteriormente acabó con un abultado 1-4 de los parisinos en Montjuic.

«Sabía que Araujo era muy rápido. Cuando le vi hacerlo, pensé que iba a pasarle. Porque en la ida, hice un movimiento similar, pero no le pasé muy bien. Así que me alcanzó. Entonces me dije que le pasaría y sabía que no podía hacer nada. O me hacía falta, o yo quedaba mano a mano», comenta Barcola sobre la acción que acabó en expulsión de Araujo.

Por otro lado, el futbolista francés del Paris Saint-Germain explica cómo fue el gol de Ousmane Dembélé. El gol que dio comienzo a la remontada, el del 1-1. «Busco una zona. Estos centros son difíciles de atajar para el portero y los defensas. En cuanto recibo el balón, veo que hay espacio entre el portero y la defensa. La meto ahí y le cae a Ousmane», prosigue el delantero de 21 años.

Además, Barcelona reconoce de la confianza que sentía antes del encuentro ante el Barcelona. «Me dije que iba a hacer mi partido como siempre. Llegué concentrado al campo». Además, reconoce que cree que el choque en Montjuic ante el conjunto azulgrana fue hasta el momento el partido «más importante» de su carrera.

Barcola habla del gol de Raphinha

En el minuto 12, Raphinha abrió el marcador para el Barcelona. Pero, «sinceramente no tuve ni la más mínima duda», asegura. «A menudo, cuando encajamos un gol, tengo el reflejo de mirar a mis compañeros para verles la cara. Y allí no vi ninguna duda. Ni siquiera sentí un poco de miedo. Eso fue tranquilizador. Me dije a mí mismo: ‘Allá vamos, todos estamos en el mismo estado de ánimo’».

Y así fue. El Paris Saint-Germain acabó pasando de eliminatoria. Con el gol inicial de Raphinha, el Barcelona se ponía con dos goles de ventaja, pero la expulsión de Araujo acabó siendo decisiva en el devenir del encuentro. Dembélé hizo el tanto de la igualada, Vitinha hizo el 1-2 e igualó la eliminatoria y después Kylian Mbappé, que no había aún aparecido, hizo su particular doblete para eliminar al equipo catalán.

Ahora, el PSG se verá las caras con el Borussia Dortmund en la segunda semifinal de la Champions League. El partido de ida se disputará en Alemania, mientras que la vuelta se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes. Esta es la cuarta vez que el equipo parisino alcanza unas semifinales de la máxima competición europea a nivel de clubes.