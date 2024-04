El núcleo duro de Georgina Rodríguez: así es la gente que nunca la traicionaría

«Más de 40 millones de personas me siguen, pero nadie sabe cómo me siento realmente». Esas son las palabras exactas que pronunció Georgina Rodríguez durante el documental que protagonizó en Netflix, un programa que ya tiene dos temporadas y que ha recibido muy buenas críticas. Ha servido para que mucha gente se acerque a la modelo, quien lleva trabajando en los medios de comunicación desde que conoció a Cristiano Ronaldo en 2016.

De momento son novios, no se han casado y todo hace pensar que no pasarán por el altar hasta dentro de un tiempo, pero han formado una bonita familia y se han convertido en una de las parejas más estables de nuestra crónica social. La fama de ambos ha cruzado fronteras, por eso es importante saber quiénes son sus amigos de verdad.

Georgina Rodríguez ha dejado muy claro que su mejor amigo es Cristiano Ronaldo, fue él quien le ayudó a superar la muerte de su bebé. Insiste en que gracias al futbolista pudo salir adelante y aprender una lección: «Hasta las peores situaciones que vivimos a lo largo de la vida te enseñan algo positivo, el poder sacar un aprendizaje de los momentos negativos de la vida te hace mucho más fuerte. Poder ver la luz en momentos de adversidad es una de las lecciones de vida más importantes que hay que aprender».

Georgina profundizó en esta tragedia durante la segunda temporada de ‘Soy Georgina’. Este programa puso de manifiesto cuáles eran sus verdaderos sentimientos, que distan mucho de la imagen que proyecta a través de sus redes sociales. Durante una entrevista para una conocida publicación de moda, la influencer aseguró que lo único que le importaba en la vida era su papel de madre.

«Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta (…) cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado».

‘Las Queridas’, el grupo de Georgina

La novia de Cristiano Ronaldo tiene un comportamiento con sus hijos que ha llamado la atención de mucha gente. No son pocos los que le acusan de darles demasiados caprichos, pero Georgina promete que no es así. Según contó en ‘El Hormiguero’, les pone de gente sin recursos para que sepan apreciar la suerte que tienen. Su grupo de amigos ha confirmado esta información. Se hacen llamas ‘Las Queridas’ y han ganado mucha repercusión mediática desde que aparecieron en Netflix.

Una de las personas portantes para Georgina es Elena Pina, tanto a nivel personal como profesional. Forma parte de su círculo de amistades y ha terminado trabajando para ella. Se encarga de todo lo que tiene que ver con las sesiones de fotos, así que ocupa un papel fundamental. La empresaria asegura que no sería nada sin su equipo, pues detrás de todos los eventos que protagoniza hay mucho trabajo. Un estilista le ayuda a elegir el vestido, un maquillador le recomienda los tonos que más le favorecen y un peluquero intenta hacer magia con su cabellera.

El colaborador de Telecinco que es íntimo de Gio

Gio, como le llaman sus mejores amigos, nació en Jaca y se mudó a Madrid en busca de un futuro mejor. Luchó mucho hasta conseguir un puesto de trabajo en una conocida tienda de ropa, que fue donde conoció a Cristiano Ronaldo. Una de las primeras personas que le tendieron la mano en la capital fue Iván García, un periodista que poco a poco se ha convertido en el colaborador más famoso de Telecinco. Ha trabajado en programas producidos por Unicorn Content, la empresa que preside Ana Rosa Quintana.

Iván García ejerce de colaborador de televisión, pero en ningún momento le ha traicionado, a pesar de que tiene mucha información sobre ella. De hecho es uno de sus grandes apoyos y siempre está dispuesto a ofrecer la versión correcta, pues alrededor de Georgina giran muchos rumores y algunos no se corresponden con la realidad.

Ivana Rodríguez, su hermana mayor

Para Georgina la familia es fundamental e Ivana Rodríguez se ha convertido en su máximo apoyo. Disfruta de una relación muy estrecha con ella, tanto es así que Netflix la contrató para trabajar en el documental. El objetivo era que la novia de Cristiano Ronaldo se sintiera lo más cómoda posible e Ivana le aportaba una confianza que ha sido necesaria para rodar ciertas escenas. Ivana también ha ganado mucho peso mediático desde que se estrenó ‘Soy Georgina’, aunque de momento no ha protagonizado ningún programa en solitario.