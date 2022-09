La increíble historia de Bad Bunny: de trabajar en un supermercado a estrella mundial

El nombre de Bad Bunny ha recorrido el mundo entero junto a su música, es una superestrella de la música urbana y parece tener la fórmula para seguir sorprendiendo y atrayendo a la audiencia que lo conocía años atrás. No estante, pocos conocen la historia y los inicios de Bad Bunny y cómo ha conseguido revolucionar el mundo de la música.

La música y la historia de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, este es el nombre original de Bad Bunny, sintió pasión por la música desde bien pequeño. Este no es un camino sencillo y más si se quiere llegar a los números que ahora son norma para este conocido cantante. Solo con cinco años, Bad Bunny ya decía que quería ser cantante y seguro que este pequeño, se quedaría con la boca bien abierta de ver lo que ha conseguido.

Benito creció en la comunidad de Vega Baja, en la costa de Puerto Rico, allí vivía con sus padres y sus dos hermanos pequeños. Uno de los recuerdos que recuerda con más cariño fue que en la Navidad de sus 13 años, le regalaron en disco de Vico C y desde entonces, su gran pasión fue cantar, componer y mejorar sus habilidades.

«Toda la vida he amado la música. Desde niño, desde los cinco años recuerdo haberla escuchado. Tego Calderón, Vico C, Victor Manuelle, de todo. Toda la música» con estas palabras Bad Bunny demostraba su pasión por este sector en una entrevista en Telemundo.

Sus orígenes eran humildes y poco antes de hacerse famoso el joven trabajaba como reponedor y empaquetador en un supermercado de Puerto Rico, a la vez que estudiaba Comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico. Aún con estos trabajos, él seguía componiendo y puliendo sus habilidades.

«Yo desde los 13 que escribió música, estoy inventando, creciendo. Siempre me ha gustado escribir, he crecido con eso. Siempre ha sido mi pasión, por eso es un sueño que estoy cumpliendo» comentaba en la misma entrevista. Nunca dejó de trabajar en ello y al final, acabó haciéndose famoso.

¿Cómo llegó la fama?

Esta fama llegó de manera apresurada a la vida de Bad Bunny y así mismo lo comentaba él » Yo en el 2016 estaba trabajando en un supermercado, estaba de empaquetador. En 2017 estaba en los Latín Grammys. Eso es una muestra de superación, yo era como cualquier joven que trabajaba por lo suyo».

El joven empezó a grabar y subir sus temas a Internet, en plataformas como Soundcloud o Instagram. Allí, empezó a ganar fama y su música llegó a un productor llamado Luian, que quiso reclutarlo inmediatamente. «Fue todo muy rápido, yo aún no lo puedo creer. Yo poco a poco me di a conocer en las redes sociales, hasta que una casa disquera, Hear This Music, me contrata, me filman y ahí comenzamos el proyecto Bad Bunny» comentaba Benito a Mario Kreutzberger.

Su primer éxito «Diles» junto a Ozuna, Farruko, Arcángel y Ñengo Flow gustó mucho a la audiencia y empezaron a subir las visitas. Desde ese momento, empezó a llamar la atención del público y su fama se fue consolidando con cada tema que sacaba. A día de hoy, es uno de los artistas más conocidos del mundo de la música y cuenta con auténticos temazos que es imposible no cantar.