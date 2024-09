Las impactantes declaraciones de Maite Galdeano sobre su hijo Cristian Suescun

Maite Galdeano ha sorprendido a muchos con sus declaraciones sobre su hijo mayor, el influencer y colaborador Cristian Suescun. Mientras la tensión familiar crece por momentos, la de Pamplona no está dispuesta a callarse. Quiere que todo el mundo sepa la verdad y ha desvelado el motivo por el que no tiene buena relación con Cristina. Asegura que le tuvo que dejar con su padre cuando era pequeño porque era «una manzana podrida» y podía perjudicar a Sofía Suescun. Maite dice que su hijo llegaba a casa «con los ojos rojos» y no podía permitir que el problema «contagiase» a nadie más.

En medio de un ambiente cargado de emociones, Maite Galdeano llegó al plató de ‘¡De viernes!’ con un objetivo claro: ser escuchada y pedir perdón a su hija Sofía. Después de un verano plagado de escándalos y reproches mutuos, reconoció haber sido una madre asfixiante y demasiado controladora, admitiendo que su afán de proteger a Sofía pudo haberla distanciado. «He podido ser muy asfixiante», declaró con sinceridad. Estas palabras reflejan un deseo de enmendar errores y recuperar la relación con su hija, una relación que está herida de muerte.

La diferencia entre Sofía y Cristian Suescun

Maite se muestra arrepentida cuando habla de su hija, pero su tono cambia drásticamente al hablar de Cristian Suescun. El vínculo entre madre e hijo ha sido complicado, con varios episodios de enfrentamientos públicos que han dejado claro el favoritismo de Maite hacia Sofía. Durante su participación en ‘Supervivientes 2020’, Cristian expresó su dolor al afirmar que su progenitora nunca le había dicho «te quiero» ni le había dado un beso. Estas palabras fueron una revelación dolorosa para muchos seguidores del programa, mostrando una realidad familiar donde el afecto parece haber estado ausente.

La situación se volvió más tensa cuando Cristian recordó un episodio clave de su vida: la separación de sus padres. «Mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, mi hermana tenía 5», relató visiblemente afectado. Según él, esta separación marcó el inicio del distanciamiento con su madre. Un juez decidió que Cristian se quedara con su padre, mientras que Maite se quedó con Sofía, a quien, según Cristian, acaparó desde entonces, privándola de una infancia normal. Esta ruptura familiar marcó un antes y un después y es necesario incidir en ella para comprender lo que está pasando en la actualidad.

En su intento por explicar su distancia con Cristian, la ex concursante de ‘GH’ hizo unas declaraciones que dejaron a todos perplejos, incluyendo a la colaboradora Terelu Campos, quien no pudo evitar mostrar su incomodidad. Maite afirmó que, en plena adolescencia de Cristian, decidió «dejar a Cristian porque si no es poner una manzana podrida en el frutero y te pudre a la otra». Esta frase evidencia el profundo resquemor entre madre e hijo. La alusión a Cristian como una «manzana podrida» no le ha sentado bien a nadie y Galdeano ha quedado en una situación muy desfavorecida.

Maite Galdeano no perdona a Cristian Suescun

Maite justificó su error mencionando los «hábitos» de Cristian durante su adolescencia, como volver tarde a casa y con los ojos rojos. Insiste en que todo lo hizo por el bien de su familia, pero el público cree que rechazó a su hijo porque siempre ha estado obsesionada con Sofía Suescun.

El conflicto entre Maite Galdeano y sus hijos no es nuevo. Es el resultado de años de tensiones acumuladas y malentendidos. La de Pamplona hizo públicas sus diferencias con Sofía a través de las redes sociales, acusando a su hija de haberla echado de casa y señalando a Kiko Jiménez como el responsable de esta situación.

Galdeano quiere arreglar las cosas con Sofía, incluso se ha ofrecido a asistir a terapia para trabajar en su relación. Este esfuerzo de reconciliación, sin embargo, no parece extenderse a Cristian, quien ha quedado al margen de estas intentonas de acercamiento. En el otro vértice de la noticia encontramos a Kiko Jiménez, quien ha puesto rumbo a Abu Dabi junto a su novia para distanciarse del problema.

Las palabras de Maite Galdeano sobre Cristian han dejado en claro que el vínculo entre ambos está en un punto crítico, con heridas que parecen difíciles de sanar. Mientras Maite intenta reconstruir su vínculo con Sofía, el futuro de su relación con Cristian sigue siendo incierto. Las palabras duras y la falta de gestos de afecto han creado una barrera entre madre e hijo que, por ahora, parece insuperable.

La influencer se ha posicionado al lado de su hermano. No aguanta más y por fin se ha dado cuenta de que su madre ha tenido un comportamiento completamente injusto. Esa es la razón por la que ha puesto una orden de alejamiento en su contra y se niega a volver a vivir bajo el mismo techo.