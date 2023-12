Un hostelero sufre «un día entero de apagón» en Madrid: «He perdido entre 3.000 y 4.000 euros»

El hostelero David Fraile, de 48 años, propietario del restaurante Casa Fraile, ha lamentado este jueves el abandono que ha sufrido después de que haberse quedado sin luz desde esta mañana en «un día entero de apagón en Madrid», en un sector en el que se acumulan las facturas. «Me han abandonado cuando más lo necesitaba», ha reconocido a OKDIARIO cuando estaba a punto de marcharse a su casa después de haber tenido todo el día su negocio de la calle Cuchilleros, 2, cerrado al no poder ofrecer ningún tipo de servicio a su clientela. Fraile ha estimado que «hoy habré perdido entre 3.000 y 4.000 euros».

«Esta mañana se ha ido la luz, venía y se iba y al final ha reventado un transformador y nos hemos quedado sin luz», ha explicado David Fraile, que lleva desde hace alrededor de 30 años dedicado al negocio de la hostelería. «Ha sido toda la manzana», ha indicado, el cual todavía así prefiere no quejarse del todo pensando en los vecinos: «Hay gente del barrio que están con el oxígeno y lo han pasado mucho peor que nosotros hoy».

Fraile ha reconocido que «hoy había mucha reservas. Pero, nadie nos ha ayudado. Eso sí, cuando vienen los de la inspección… El estigma lo tenemos [los autónomos] porque parecemos delincuentes para el Gobierno. El honrado es delincuente y el delincuente es el honrado. Los trabajadores somos los que pagamos», ha señalado David Fraile mientras se preparaba para irse a su casa.

«Hemos buscado soluciones y hemos buscado un equipo para dar luz, como en las ferias, y me han dicho que no me arriesgase. Hoy hemos perdido entre 3.000 y 4.000 euros», ha repetido David Fraile, el cual ha reconocido que no ha podido ofrecer ningún tipo de servicio. «No he podido servir cerveza porque necesitaba la luz para hacerla pasar por un sistema para que saliera fría que va por luz. Tampoco, refrescos porque no teníamos hielo», ha reconocido.

«Hay que esperar 24 horas para reclamar»

David Fraile ha explicado que no le han ayudado. «Naturgy me ha explicado que no tengo derecho a reclamar nada hasta que pasen 24 horas», ha explicado, el propietario de Casa Fraile, que indica que no ha tenido buena experiencia contra esta compañía: «Me cobraron durante la pandemia cuando estaba en casa con todo apagado, según ellos, por un consumo de los motores».

«Es una barbaridad. Todas las al mes. No ponemos ni calefacción. Son desorbitadas. Ahora todo ha subido todo», ha reconocido David Fraile, que ha reconocido sentirse abandonado por el Gobierno de Pedro Sánchez como autónomo. «El único que me defiende es Vox. Están con los autónomos», ha señalado David Fraile sobre cómo percibe las políticas de los diferentes gobiernos: «Ahora tenemos que ser verdes, todos tenemos que utilizar luz eléctrica. Pero, ¿hoy qué nos ha pasado con la luz», ha preguntado a modo de reflexión.

«Ahora he cerrado, me voy a duchar y a la una de la madrugada me voy a volver para estar preparado para cuando venga la luz. No tengo tiempo que perder después del día de hoy para preparar todo el trabajo para mañana», ha reconocido por el viernes.

«Estoy todavía ayudando a mi familia después de la pandemia que nos ha hecho mucho daño. Mi hermano ha tenido que cerrar sus dos restaurantes. Nos cerraron los negocios, pero los gastos eran iguales. Nosotros hemos perdido casi 500.000 euros», ha reconocido David Fraile, mientras ha señalado que cuando tuvieron que afrontar el cierre por la pandemia venían de la crisis de 2008. «Vamos heredando crisis y menos mal que trabajamos», ha señalado. «Si pudiera, me iba fuera de España a otros lugares donde ayuden más al autónomo», ha reconocido mientras se ha mostrado tajante: «Pagas impuestos para los políticos. Que nos dejen trabajar».