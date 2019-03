El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que lleva el caso por la muerte de Julen, niño de dos años que fue rescatado sin vida en un pozo de Totalán (Málaga) 13 días después de caer, ha tomado declaración este martes como testigo al empresario que hizo esa perforación, quien ha ratificado que tapó el agujero con una piedra de grandes dimensiones y tierra.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia para declarar como testigo, Antonio Sánchez ha dicho a los periodistas que iba a declarar “igual” que cuando fue requerido para comparecer ante la Guardia Civil tras la caída de Julen en el pozo para que explicara cómo había hecho el pozo. “No tengo otra historia”, ha manifestado.

Así, ha explicado que cuando volvió a la parcela, ya tras la caída del pequeño, comprobó que habían rebajado la zona y ya no estaba la piedra, insistiendo a la salida de los juzgados en que “lo tapé todo muy bien y todo fue perfecto, lo que pasa es que luego han hecho una zanja”.

El pocero ha estado acompañado por un abogado que lo asesora, Javier Rodríguez, y ambos han explicado que los pozos que no tienen utilidad por no tener agua no se sellan, lo que sí se hizo en otras perforaciones existentes en la parcela.

También han explicado cómo se realizan estas perforaciones y que cuando se ve que un pozo no tiene agua se retira la boquilla de hierro que se pone en los primeros momentos para evitar que la tierra caiga de nuevo y que al retirarla se hace como un hundimiento de tierra, que deja como un cráter, sobre el que se puso la piedra.

Este martes han declarado también como testigos un ayudante del pocero y la persona que realizó luego una zanja junto al talud que limita el pozo, quienes, según las fuentes consultadas, han mantenido lo que ya manifestaron en su momento.

Estas comparecencias fueron solicitadas por la Fiscalía junto con la declaración como investigado del dueño de la finca, David Serrano; y de otros testigos, como los padres del pequeño, la pareja del propietario de la parcela o unos senderistas que acudieron al lugar tras el accidente, quienes ya han comparecido.

Para este miércoles está prevista la declaración de guardias civiles que intervinieron especialistas y de agentes que llegaron primero al lugar; así como la de Ángel García Vidal, ingeniero al frente de las obras que se realizaron para el rescate del niño.