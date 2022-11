La historia entre Marta Sánchez y el marido de Nuria Roca que nunca se había sabido hasta ahora

Marta Sánchez y Nuria Roca son amigas, tienen en común varios programas y la admiración por el talento de escritor del marido de la presentadora. Juan del Val es el protagonista de una historia que sucedió en un avión, les saca los colores a los tres y supone un duro revés al ego de un hombre que lo ha ganado todo. El marido de Nuria Roca, además de colaborador y periodista también es un gran escritor. Ha ganado el Premio Primavera de novela por su obra Candela, entre otros reconocimientos.

Lo que nunca se ha sabido hasta ahora que pasó entre Marta Sánchez y el marido de Nuria Roca

El mundo de la televisión es mucho más pequeño de lo que parce, entre Nuria Roca y Marta Sánchez hay un nexo en común que arranca en un programa en la que intervinieron juntas. Nuria de presentadora y Marta de jurado, fueron forjando lazos de amistad que, también acabaron incluyendo a Juan del Val.

La relación entre Nuria Roca y su marido es inquebrantable. Son padres de tres hijos y lo suyo fue un amor a primera vista que dura décadas y no tiene ningún frente abierto. La pareja ha tenido sus más y sus menos, pero también ha protagonizado grandes anécdotas. Una de las más sonadas, la que protagonizó con Marta Sánchez.

Los tres, Marta, Nuria y Juan, coincidieron en un avión. Nuria y Juan estaban repasando un guion de una obra de teatro, mientras Marta desde la distancia los admiraba. Son una pareja que crea proyectos ganadores en el mundo de las letras, algo que atrajo de inmediato el interés de Marta.

De camino a Canarias decidió hacerle una propuesta de colaboración a Juan. Cuya respuesta fue inmediata y los dejó a todos sin habla. Marta Sánchez la gran cantante internacionalmente conocida, le propuso a Juan que le escribiera una de sus canciones. Ella le daría la melodía y él podría escribir de su puño y letra aquello que considerase.

Un reto que decidió rechazar casi de inmediato. Juan es un gran escritor, pero no de canciones, algo que reconoció que quizás no se le daría bien. Con lo cual, sin ánimo de dejar escapar una gran oportunidad, se sinceró con Marta. Realmente no se veía preparado con lo cual, quiso decirle desde el principio que no podía escribirle nada a la altura de su talento.