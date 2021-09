PRIMICIA | Marta Sánchez aclara sus polémicas y últimas declaraciones sobre Plácido Domingo

Marta Sánchez no puede más. La cantante ha vivido unas últimas horas muy tumultuosas debido a sus declaraciones sobre Plácido Domingo durante la Semana de la Moda de Madrid, en las que hacía referencia a la polémica que está viviendo el tenor con respecto a su concierto del próximo 25 de septiembre iban a dar tanto de qué hablar.

Durante su paso por la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021, la cantante quiso salir en defensa del tenor, que ve correr peligro su próxima actuación. Al respecto, la madrileña dijo que «opino que la gente habla de más sin saber y no se puede juzgar tan libremente. Yo no le juzgo con lo que ha hecho o con lo que ha dejado de hacer en su vida, simplemente creo que no es verdad, que no hubo una denuncia formal y no hubo sentencia, con lo cual, si tú eres una mujer que acusas a alguien de hacer algo que es muy grave, tienes que ser consciente con tus actos y demostrar lo que dices» y que «creo que es una vergüenza que en España tiremos para abajo a gente que ha llevado la bandera española por el mundo con esa dignidad y con esa profesionalidad y me parece una vergüenza que cuatro malhumoradas sean capaces de llevar a una persona a tal extremo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez)

Apenas unas horas después de estas palabras tan polémica y que han generado tanta controversia, Marta Sánchez ha hablado en exclusiva para Gtres. Unas primeras declaraciones que Look muestra en primicia y en las que la autora de temas como ‘Brillar’ aclara lo que ella define como un malentendido. De hecho, ha querido recalcar que, en sus anteriores declaraciones en las que llamaba “malhumoradas” a las mujeres, simplemente hacía referencia al boicot del concierto y, en ningún caso, a esas mujeres que se han sentido acosadas.

«Quiero aclarar que lo que dije ayer se malinterpretó completamente», comienza diciendo Marta, que explica que «cuando hice referencia a esas mujeres, no me refería a esas mujeres que se han sentido acosadas sino a las que están intentando boicotear un concierto en Mérida de Plácido Domingo». La artista, que no se considera «muy amiga de los juicios paralelos» afirma que ella lo que hace es creer «en la justicia».

«Para eso están las leyes y creo que hay que tener mucho cuidado, es un tema muy delicado que puede arruinarle la vida a una persona», afirma y es que ella solo tiene buenas palabras para Plácido Domingo, «conmigo ha sido siempre un caballero. Yo no le juzgo, a eso no me atrevo. Simplemente le respeto como profesional y como artista que ha llevado España muy alto siempre, y nada más».

Pero esto no significa que no apoye a las mujeres que hayan sufrido acoso. «Soy defensora a ultranza de las mujeres acosadas. Es más, no solamente soy defensora, si no que he compuesto bastantes canciones», afirma rotunda, recordando que muchas de sus letras hablan de este tema como por ejemplo ‘La que nunca se rinde’, «defiendo a muerte a las mujeres que no son respetadas por los hombres. Así que espero que quede aclarado y que por favor no me pongáis titulares que me hacen daño y que quedan ahí y no me los merezco», termina diciendo.