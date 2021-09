Marta Sánchez ha sido una de las muchas VIPS que se han dado cita en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para presenciar las propuestas de los diseñadores de cara a la nueva temporada. La cantante ha acudido al desfile de Fernando Claro y antes de entrar al ‘front row’ ha charlado con los medios de comunicación sobre diferentes asuntos. Especialmente llamativa ha sido su encendida defensa hacia la figura de Plácido Domingo.

La polémica viene siendo caldo de cultivo de los últimos días a raíz del veto sufrido por parte del tenor. La plataforma 8M de Mérida acudió hace dos días al Registro del Ayuntamiento para pedir que se retire el apoyo y la publicidad de todos los organismos públicos hacia el concierto que el artista tiene programado para el próximo 25 de septiembre en el Teatro Romano.

Bajo el mensaje «no queremos acosadores ni abusadores en nuestros escenarios», los reivindicadores piden que no se lleve a cabo la actuación de Plácido Domingo en la capital extremeña. Algo que se debería a las acusaciones de abuso sexual que sufrió en 2020 por parte de 79 mujeres que denunciaban que éste se había sobrepasado con ellas.

Hay que destacar que el propio Plácido Domingo aceptó lo sucedido a través de un comunicado: «Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones».

Ante esta fuerte controversia, Marta Sánchez ha querido dar su punto de vista. Conoce bien al tenor, entre otras cosas porque grabaron el himno de España juntos. Su visión de los hechos es la siguiente: «Opino que la gente habla de más sin saber y no se puede juzgar tan libremente. Yo no le juzgo con lo que ha hecho o con lo que ha dejado de hacer en su vida, simplemente creo que no es verdad, que no hubo una denuncia formal y no hubo sentencia, con lo cual, si tú eres una mujer que acusas a alguien de hacer algo que es muy grave, tienes que ser consciente con tus actos y demostrar lo que dices».

Marta Sánchez se muestra bastante molesta con estas féminas que han denunciado estas agresiones a Plácido Domingo: «Le respeto muchísimo como artista, creo que es una vergüenza que en España tiremos para abajo a gente que ha llevado la bandera española por el mundo con esa dignidad y con esa profesionalidad y me parece una vergüenza que cuatro malhumoradas sean capaces de llevar a una persona a tal extremo».

Tras un tiempo alejado de los escenarios, Plácido Domingo volvió a los escenarios el pasado mes de junio. Lo hizo en el Auditorio Nacional de Madrid en una gala benéfica organizada por la Fundación Excelentia, donde fue ovacionado a su llegada.