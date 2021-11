En muchas ocasiones nuestro contexto nos marca para siempre. Nuestras vivencias, ya sean en casa, en el colegio o en nuestro grupo de amigos, nos convierten en una persona o en otra, tomar un camino u otro. Álex, que tiene 18 años, nació en una familia con problemas de alcohol y drogas, sus padres se mudaban de un lado a otro pensando que el cambio de escenario acabaría con las dificultades.

Crecer de golpe

Tuvo que crecer a marchas forzadas, tomar unas responsabilidades importantes para un joven en plena adolescencia. Sin embargo, no se rindió, no se dejó amedrentar por las circunstancias y pronto fue consciente de que si quería un futuro estable, de progreso y de prosperidad, debía centrarse en su formación, en sus estudios, porque sólo así lo conseguiría.

Dicho y hecho, Álex acabó Bachillerato con un 9,89 de nota de media sobre 10. «Pero eso no es suficiente para poder ir a la universidad, y cuando empezaba a aprender que la vida no te regala nada, la Fundación ”la Caixa” me concedió una beca de grado para poder estudiar», explica Álex, uno de los alumnos brillantes del nuevo programa de Becas de Grado de la Fundación ”la Caixa”.

Se trata, concretamente, de la primera edición de un programa que ha otorgado 50 becas a estudiantes con talento y pocos recursos económicos que en ocasiones conllevan otro tipo de dificultades. Aun así, todos ellos son estudiantes brillantes que, con perseverancia y esfuerzo, han conseguido una media de nota final de bachillerato o ciclo formativo de grado superior de 9,74 sobre 10.

«Enfoqué mi vida en los estudios»

El principal objetivo de este nuevo programa de Fundación ”la Caixa” es promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación universitaria y ofrecer, asimismo, un apoyo integral al estudiante que le permita desarrollar al máximo su potencial y alcanzar la excelencia académica.

Esto tiene un impacto positivo, no solo en ellos, que podrán acceder a la formación universitaria que desean y tener más oportunidades en el futuro, sino también en su contexto familiar, favoreciendo un ascenso social en su entorno. «Enfoqué mi vida en los estudios», prosigue, «porque consideré que era lo que me iba a beneficiar. Es decir, si basaba mi vida en estudiar, mejorar como persona a nivel individual y tener mejor formación que el resto, sabía que iba a tener un futuro más próspero».

«Me he prometido no dejar de aprender nunca»

A pesar de los momentos complicados, Álex, que puede ser un ejemplo para los millones de jóvenes que viven una historia parecida, detalla que «el hecho de ser un becado me permite tener más posibilidades que el resto porque te da un curso de inglés, un curso de habilidades transversales, elevas la capacidad de estudio, etc». En definitiva, explica el joven, mirar al futuro con formación y conocimientos, «te da la oportunidad de no tener que preocuparte de la economía, así como los gastos que pueden venir o perjudicar».

También reconoce, además, que las vivencias dejan huella. «No cualquiera ve y valora las cosas que tienes, la verdad, si no has sufrido problemas afectivos, económicos, etc.», comenta Álex convencido y sonriente. «Me he prometido no dejar de aprender nunca, para poder construir ese futuro que me debo», concluye optimista.

Millones de historias como la de Álex

En el mundo hay millones de historias como la de Álex. Personas que encierran un potencial brutal y que sólo, sólo, sólo necesitan el apoyo y las herramientas adecuadas para sacarlo de dentro y darse a sí mismo y dar a la sociedad, darnos a todos, lo mejor que tienen.

Porque sólo hay progreso real, si progresamos todos. Todos en conjunto, todos remando, todos avanzando.

Becas para una dedicación plena a los estudios

Estas nuevas becas de la Fundación ”la Caixa” incluyen una dotación económica mensual, que permite a los estudiantes tener una dedicación plena a los estudios, así como una ayuda inicial para adquirir material y equipamiento informático.

Además de estas dotaciones económicas, el programa también incluye una ayuda adicional para estancias internacionales, curso de idiomas y un programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales para dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para alcanzar la excelencia académica.

Los 50 estudiantes becados provienen de 26 provincias: Coruña (2), Albacete (1), Alicante (2), Almería (2), Badajoz (1), Barcelona (2), Burgos (1), Cáceres (2) Cádiz (2), Cantabria (1), Ceuta (1), Córdoba (1), Granada (2), Huelva (1), Ibiza (1), Las Palmas (2), León (1), Lleida (1), Madrid (5), Málaga (1), Murcia (3), Pontevedra (3), Santa Cruz de Tenerife (3), Tarragona (2), Valencia (2), Zaragoza (2).

Además, tres de los jóvenes han crecido y estudiado en pueblos rurales de menos de 5.000 habitantes. Estos son Revilla Vallejera (Burgos), Aldeacentera (Cáceres) y Monetizar (Granada). También cabe destacar que el 60 % de los estudiantes que han obtenido una beca de grado de la Fundación ”la Caixa” son mujeres y el 40 %, hombres.

Más de 20 universidades del territorio español

Los becarios de esta primera convocatoria se distribuyen en más de 20 universidades del territorio español. Concretamente, estos estudiantes han empezado a cursar su grado en centros de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Canarias, Galicia, Murcia, País Vasco, Aragón, Extremadura, Castilla- La Mancha y Cantabria.

A nivel de disciplinas, hay 14 becarios que estudiarán carreras del ámbito de las Ciencias Sociales; 13 del ámbito de Ciencias de la Vida; 12 becarios que cursarán estudios de Artes y Humanidades y 11 que realizarán grados del ámbito de las Ciencias Teóricas y Aplicadas.

¿Cómo son los procesos de selección de los programas de becas de la Fundación ”la Caixa”?

Los programas de becas de la Fundación ”la Caixa” son reconocidos por la rigurosidad y transparencia de sus procesos de selección. La evaluación y la selección de las solicitudes de este nuevo programa de becas se ha desarrollado en régimen de concurrencia competitiva.

El proceso ha comprendido dos fases: una primera fase de preselección, en la que se eligieron a los 150 candidatos con mejor nota de expediente, y una segunda fase, en la que los candidatos preseleccionados fueron convocados a una entrevista personal ante un comité de evaluación externo, el cual eligió a los 50 candidatos que mejor cumplían los requisitos establecidos en esta convocatoria de becas.

Apoyo total a los estudiantes brillantes

El programa de becas de la Fundación ”la Caixa” nació en 1982 con el objetivo de fomentar la movilidad internacional e impulsar la formación de excelencia y la investigación en las mejores universidades y centros de investigación del mundo, a través de su programa de posgrado en el extranjero.

Más tarde, con los programas de doctorado y posdoctorado en España y Portugal, se apostó por atraer y retener el mejor talento investigador español e internacional, y fomentar la investigación puntera en la península ibérica. Durante estos 40 años, son ya más de 5.400 los estudiantes e investigadores que han obtenido una de estas becas.

Ahora, con el nuevo programa de becas de grado de la Fundación ”la Caixa”, la entidad cubre todas las etapas de la formación universitaria y postuniversitaria, al mismo tiempo que da un nuevo giro y combina, por primera vez, la excelencia académica que tanto caracteriza a estas ayudas con la equidad social. El presupuesto de la primera convocatoria de este programa es de 2,3 millones de euros.