Giro en la vida de Tom Holland: habla por primera vez de su adicción y nadie se esperaba algo así

Tom Holland, el actor londinense de 29 años que ha conseguido cautivar a la crítica internacional, está inmerso en un nuevo proyecto que mantiene en alerta a los fans de Superman. Son muchos los que están siguiendo sus pasos de cerca para ver si se termina filtrando algo, pero el artista ha conseguido mantener sus secretos profesionales al margen de los medios. Sin embargo, no puede decir lo mismo con su vida personal, así que ha dado un giro de 180º y ha decidido confesar en primera persona cuál es su adicción: utilizar las redes sociales sin descanso y sin saber discernir qué es real y qué es apariencia.

Muchos creadores de contenido venden una vida que no se ajusta a la verdad con el objetivo de ganar seguidores, repercusión mediática e interés por parte de marcas de lujo. Todo esto ha hecho que algunos jóvenes se sientan mal y Holland estuvo a punto de caer en la trampa, pero supo recapacitar a tiempo y recondujo su conducta para no tener problemas. «Estaba obsesionado y quería saber qué decía la gente y cómo reaccionaba. Decidí tomar un descanso de las redes sociales porque sentía que esto me ayudaría a mejorar mi salud mental», ha comentado durante una entrevista emitida el podcast On purpose, espacio presentado por Jay Shetty.

La adicción de Tom Holland a las redes sociales

Desde que comenzó a trabajar como actor de teatro, Tom Holland ha contado con una gran influencia entre el público. Sus seguidores se han dado cuenta de que no es un simple artista, es una persona que utiliza su fama para dar visibilidad a causas que considera justas. En este caso ha puesto el foco en Internet y ha pronunciado unas palabras que están ayudando a mucha gente. «Decidí eliminar mi cuenta de Instagram porque sentía que estaba tan enganchado a esa versión falsa de mi vida que se estaba apoderando de mí. Estaba en el set trabajando, me sentaba en mi silla y me ponía a mirar la pantalla sin parar y se estaba convirtiendo en un problema», comenta mientras reconoce que era adicto.

Debemos tener en cuenta un aspecto muy importante. Tom es novio de Zendaya, una actriz y cantante estadounidense que ha conseguido despertar el interés de la mismísima Anna Winitour, de hecho es una de las invitadas recurrentes a la famosa Met Gala. Esta artista aprovecha plataformas como Instagram para mostrar su día a día y seguir aumentando su reinado mediático, por eso es tan curioso que su pareja le haya cerrado la puerta a Instagram, iniciando así un movimiento que puede ser perjudicial para muchos rostros conocidos.

La evolución de Tom Holland

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Tom Holland se ha posicionado como uno de los actores más reconocidos de su generación gracias a una carrera marcada por películas internacionales de enorme repercusión. Desde sus primeros pasos en el cine con obras como Lo imposible, donde sorprendió con una interpretación madura y conmovedora siendo apenas un adolescente, quedó claro que estaba llamado a ocupar un lugar importante en la industria. Más tarde, títulos como Chaos Walking y Uncharted confirmaron su versatilidad y su capacidad para desenvolverse tanto en el drama como en el cine de acción, pero fue su incorporación al universo Marvel la que lo convirtió en una estrella mundial. Por eso es tan importante que haya hablado con claridad del riesgo que conlleva fiarse de las redes sociales.

El papel de Spider-Man fue el que le catapultó a la fama y lo situó en lo más alto del panorama mediático internacional. Desde Spider-Man: Homecoming hasta Spider-Man: No Way Home, Holland no solo conquistó a los fans del superhéroe arácnido, sino que también logró imprimirle un toque de frescura, inocencia y humanidad que lo diferenciaba de versiones anteriores. Su naturalidad a la hora de dar vida a Peter Parker, un joven que combina el sentido del deber con los conflictos propios de la adolescencia, le transformó en un referente y consolidó su lugar como uno de los rostros más queridos de Hollywood. Fue así como conoció a su novia, quien tiene un punto de vista distinto a su forma de pensar.

Más allá de su talento en pantalla, Tom Holland ha cultivado una imagen cercana, tierna y accesible que ha reforzado aún más su vínculo con los seguidores. Su sentido del humor, su espontaneidad en entrevistas y su estilo de comunicación, alejado de la rigidez de otros actores de renombre, lo han convertido en protagonista de innumerables vídeos virales en redes sociales. Para muchos, representa una nueva forma de masculinidad más abierta, empática y sensible, lo que lo hace destacar no solo como artista, sino como una figura que trasciende la pantalla. No suele dar entrevistas, pero siempre que lo hace es para aportar algo nuevo y para hablar desde la verdad, algo que no hace todo el mundo y quizá ahí resida la clave de su éxito