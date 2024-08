Fueron los colaboradores más queridos de Telecinco y ahora anuncian su relación

Hoy os traemos una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos: Suso Álvarez y Marieta, dos de los colaboradores más queridos y carismáticos de Mediaset, han anunciado públicamente su relación sentimental. Esta pareja sorpresa ha acaparado los titulares de los mejores medios, pero antes de conocer qué hay detrás del noviazgo hay que hacer unos matices importantes. Desde que saltó a la fama, Suso ha mantenido diversas relaciones, de hecho en su momento se rumoreó que estaba con Alejandra Rubio, por eso nos preguntamos, ¿en qué quedará su historia con Marieta?

Suso Álvarez, conocido por su participación en ‘Gran Hermano 16’, y Marieta, ex concursante de ‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’, comunicaron su relación hace tan solo unos días con un apasionado beso que compartieron en sus redes sociales. Este gesto no solo confirmó los rumores que venían circulando, sino que también mostró al público el momento dulce que atraviesan juntos. Es un gesto importante porque demuestra que no le temen a nada ni a nadie. Ambos conocen bien cómo funciona el mundo del espectáculo saben que les van a criticar, pero están enamorados y es lo único que les importa.

El colaborador de Mediaset no tardó en declarar sus sentimientos de manera romántica y abierta. «Te admiro», le escribió Suso a Marieta en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de sus seguidores. Marieta, por su parte, respondió con un sincero «te quiero», sellando así su amor de manera pública y emotiva.

Así ha reaccionado el público de Mediaset

Las redes sociales fueron el escenario perfecto para que la pareja compartiera un carrusel de fotos donde posan juntos como una familia, incluyendo a Lobo, la querida mascota de Suso. Marieta se mostró especialmente feliz, confesando que tanto Lobo como Suso no disfrutan mucho de hacerse fotos, pero que ella, cariñosamente apodada la «leona», logró convencerlos. «Al final mi pico y pala funcionó. A Lobo y a Suso les gusta por igual hacerse fotos: nada. Pero aquí manda la leona», escribió Marieta en la publicación colaborativa.

Mientras que el círculo más cercano de Marieta, incluyendo a sus amigas Ana López y María Aguilar y sus respectivas parejas Borja y David, ya conocía la noticia y celebraba la relación, los amigos de Suso se enteraron de la noticia a través de las redes sociales. Compañeros como Albert Barranco, Anabel Pantoja, Iván González y Hugo Paz no dudaron en expresar su sorpresa y alegría por la nueva pareja, llenando la publicación de Suso con comentarios de felicitación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑴 𝒂 𝒓 𝒊 𝒆 𝒕 𝒂 (@iammarieta_)

El público está realmente sorprendido y como no podía ser de otra forma ya hay en circulación varias teorías. Hay gente que defiende que todo es un montaje. Se rumorea que Telecinco y Mediaset están preparando una edición VIP de ‘La Isla de las Tentaciones’. Quizá Suso y Marieta hayan visto en este proyecto una oportunidad para volver a la pequeña pantalla, al menos eso es lo que sostienen su detractores.

¿Cómo ha nacido el amor entre Suso y Marieta?

Marieta no dejó que la relación con Suso se quedara en una simple amistad. En una historia de Instagram, la influencer mostró cómo le propuso a Suso que fueran novios, escribiendo «¿Quieres ser mi novio?» en el capó de un coche. Sin dar otras opciones, Suso no tuvo más que marcar la casilla del sí, consolidando así su relación de manera oficial.

El romance de Suso y Marieta se ha gestado en los pasillos y platós de Telecinco, un entorno que ambos conocen bien. Después de regresar de ‘Supervivientes’, Marieta visitó el programa ‘Así es la vida’, donde Suso colabora, y allí dejó claro que no tendría nada con su compañero de reality Rubén Torres, una declaración que ahora toma más sentido con la confirmación de su relación con Suso.

El anuncio de este romance ha generado una ola de reacciones. La química entre Suso y Marieta, evidente desde hace tiempo, ha sido finalmente reconocida y celebrada públicamente.

Los fans de ambos están encantados con la noticia y esperan ver más momentos compartidos de esta pareja que ha sabido ganarse el cariño de todos. Pero nunca llueve a gusto de todos y también hay mucha gente que no cree que todo esto vaya a terminar bien. Mientras tanto, la pareja disfruta de su primer verano en común y es posible que se dejen ver en alguna famosa playa proclamando su amor a los cuatro vientos.

Suso Álvarez y Marieta han pasado de ser simples compañeros de trabajo a convertirse en una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión. Con su sinceridad y muestras de cariño, han demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y convertirse en una hermosa historia para compartir con el mundo. ¿Sacarán partido de este noviazgo? Solo el tiempo dirá si los enemigos de Suso están equivocados. De momento solo podemos hacer una cosa: esperar y observarles de cerca.