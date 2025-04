Fue la concursante más famosa de ‘Gran Hermano’ y ahora está en el paro con 2 hijas: «Quiero volver a la tele»

Corría el año 2008 cuando una joven extrovertida, procedente de Cartagena y con experiencia como cajera de supermercado, entraba en la casa más famosa de España con la intención de cambiar su vida. Lo que tal vez no imaginaba Almudena Martínez en ese momento era que, gracias a su desparpajo y carisma natural, acabaría convirtiéndose en una de las concursantes más recordadas de Gran Hermano. Aunque no se alzó con la victoria, su paso por el programa dejó una huella imborrable que le permitió abrirse camino en otros formatos de televisión.

Apodada con ternura como Chiqui por sus compañeros, su popularidad se disparó rápidamente. La audiencia conectó con su sentido del humor, su sinceridad y su capacidad para enfrentarse sin filtros a cualquier situación. En cuestión de semanas, pasó de ser una desconocida a convertirse en un rostro habitual de la pequeña pantalla, donde su figura llegó a ser sinónimo de entretenimiento en estado puro.

Tras su paso por Gran Hermano, la televisión le abrió muchas puertas. Su espontaneidad no pasó desapercibida y pronto fue invitada a participar en espacios como Sálvame y otras tertulias vinculadas a la cadena. La cadena la veía como una figura rentable, alguien que garantizaba momentos virales y cercanía con el público. Su vida profesional estaba en auge y ella misma se encontraba en uno de sus momentos más brillantes, participando también en otros formatos de telerrealidad.

Chiqui participó en ‘Supervivientes 2014’

Uno de los grandes hitos fue su participación en Supervivientes en 2014, donde, pese a no llegar hasta el final, logró mantenerse durante más de dos meses soportando condiciones extremas. No sólo se probó a sí misma, sino que demostró al público que detrás de su fachada divertida había también una mujer fuerte y con una capacidad de resistencia admirable. Más adelante, en 2016, intentó retomar su puesto como colaboradora a través de Sálvame Snow Week y volvió brevemente en 2021. Aunque su presencia fue cada vez más esporádica, seguía mostrando su deseo de mantenerse vinculada al medio.

Sin embargo, detrás del personaje televisivo se encontraba una realidad más compleja. Mientras su rostro se hacía conocido por millones, su vida fuera de cámaras empezaba a experimentar cambios profundos. Se casó y fue madre de dos niñas, una etapa que llegó cargada de ilusión pero también de complicaciones. La relación con su entonces pareja terminó en divorcio y los rumores sobre posibles infidelidades añadieron tensión a un proceso ya de por sí difícil.

Con el paso del tiempo se vio obligada a buscar otros caminos para mantenerse. Alejada de los platós, comenzó a trabajar en empleos alejados del foco público, como en un concesionario de coches en su ciudad natal. Fue un giro radical en su vida: de compartir confidencias frente a millones de espectadores, a atender clientes anónimos buscando vehículos.

Chiqui: «Quiero volver a la tele»

La muerte de su madre en abril de 2024 supuso otro duro golpe para ella. Tuvo que dejar su trabajo para ejercer de cuidadora en los últimos meses de vida de su progenitora, un periodo especialmente delicado que, según ha relatado recientemente, la marcó profundamente.

Tras ese parón obligado, Almudena Martínez ha reaparecido en una entrevista confesando que se encuentra lista para volver a trabajar, con energías renovadas y una firme intención de retomar su presencia en televisión. «Quiero volver a la tele», ha declarado, dejando claro que no se trata solo de una cuestión de nostalgia o ambición, sino también de necesidad.

Actualmente atraviesa un proceso judicial complejo relacionado con la custodia de sus hijas y los costes asociados a la batalla legal son elevados. Esta situación la ha llevado a replantearse sus opciones profesionales y a mirar con nuevos ojos el medio que un día le dio todo: la televisión. Aunque reconoce que el panorama ha cambiado y que el mundo de la telerrealidad ya no es el mismo que en sus años de gloria, no pierde la esperanza de que pueda haber un hueco para ella.

Además, su retorno podría tener un valor simbólico: demostrar que es posible reinventarse y superar circunstancias adversas. Su historia, marcada por el éxito, la caída, la lucha personal y la resistencia, podría inspirar a muchas personas que atraviesan situaciones similares.

¿Conseguirá su objetivo?

En un momento en que la televisión ha cambiado sus códigos y donde las redes sociales marcan el pulso del entretenimiento, el regreso de una figura como Chiqui plantea una pregunta interesante: ¿sigue habiendo espacio para personajes genuinos, espontáneos y sin filtros? Si bien los concursos continúan existiendo, el perfil de los participantes ha evolucionado y la competencia es ahora mayor.

Aun así, Almudena cuenta con algo que no se compra ni se fabrica: el cariño del público que la vio crecer en televisión. Y eso, aunque no siempre se traduzca en contratos inmediatos, puede jugar a su favor. Ella representa una época dorada del entretenimiento donde los concursantes no eran productos prefabricados, sino personas reales con historias que conectaban de verdad.

Volver a la televisión sería algo más que una oportunidad laboral. Sería el cierre perfecto de un ciclo, la posibilidad de recuperar una voz que nunca debió apagarse del todo. Su historia está llena de altibajos, sí, pero también de lucha y fortaleza. ¿Tendrá suerte y conseguirá otra oportunidad en la pequeña pantalla?