Francisco Marhuenda y Elena Carrascosa, nuevos patronos de la Fundación A.M.A.

Fundación A.M.A. ha aprobado por unanimidad la incorporación a su Patronato de Francisco Marhuenda García y Elena Carrascosa Romero. La noticia se ha comunicado en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, presidida por el doctor Diego Murillo Carrasco.

Con estas dos incorporaciones, el Patronato de la Fundación A.M.A. pasa a estar formado por 19 patronos, entre ellos prestigiosos profesionales sanitarios, como los presidentes y presidentas de los Consejos Generales de Farmacéuticos, Médicos, Enfermería, Fisioterapeutas, Veterinarios y, desde ahora, Podólogos, además de destacadas personalidades de asociaciones profesionales y científicas.

Francisco Marhuenda García es doctor en Derecho, Historia y Periodismo, catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y de la Real Academia de Doctores de España. Preside el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, dirige el diario La Razón y es decano de la Facultad de Derecho, Relaciones Internacionales y Criminología de UNIE Universidad (Grupo Planeta).

Elena Carrascosa Romero es diplomada en Podología por la Universidad Complutense de Madrid y en Enfermería por la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde 2020 preside el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España.

La Fundación A.M.A. destina 40.000 euros a comedores sociales

En la misma reunión se han designado las ocho entidades beneficiarias de la convocatoria Comedores Sociales Fundación A.M.A. 2026, que recibirán un donativo de 5.000 euros cada una para desarrollar su actividad social.

La iniciativa forma parte del Plan de Actuación 2026, aprobado por el Patronato de la Fundación A.M.A. en su reunión de diciembre de 2025, y está dirigida a financiar entidades que trabajan en comedores sociales, reparto de alimentos, becas de alimentación o comidas y cenas solidarias para personas con escasos recursos económicos o en riesgo de exclusión social.

Las entidades beneficiarias son la Cocina Económica de Logroño, que trabaja por el desarrollo integral de personas y familias necesitadas con alimentación saludable, acogida y acompañamiento; el Comedor Social Virgen de Lourdes de Vigo, que prepara a diario comida casera para llevar, con productos frescos y menús variados y equilibrados; el Comedor Casa Caridad de Valencia, por su proyecto de reparto de alimentos y productos de primera necesidad a personas en riesgo de exclusión social; y el Catering Social Norte Joven de Vallecas, que entrega gratuitamente menús equilibrados y saludables a familias sin ingresos.

También han recibido la ayuda de 5.000 euros el Comedor La Milagrosa de Cáceres, que distribuye comidas y alimentos a personas mayores con movilidad reducida y a familias sin recursos con menores a cargo; el Comedor Caliu Barcelona, que sirve desayunos de lunes a domingo y comidas de lunes a viernes a personas necesitadas; el Comedor Manos de Ayuda Social de Madrid, que ofrece apoyo alimentario a personas y familias en situación de vulnerabilidad; y el Comedor Social Edicoma Granada, que ofrece desayunos y cenas a personas necesitadas y sin hogar.